

Justice/Faits Divers - 2025 dans le rétro

10 janvier 2025 : Flosse entendu dans l'affaire Boulin



Nos confrères de France Inter rapportent que Gaston Flosse a été entendu par la juge d’instruction chargée de l’enquête sur la mort de l'ancien ministre Robert Boulin en 1979.



Claude Guéant, qui est alors jugé dans l’affaire des soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007, a lui aussi été convoqué. Robert Boulin a été retrouvé mort au pied d’un étang le 30 octobre 1979. La famille et de nombreux hommes politiques n’ont jamais cru à la thèse du suicide.



L’ancien président du Tahoera’a huiraatira, dont le nom est régulièrement cité dans le cadre de l’enquête sur la disparition du journaliste Jean-Pascal Couraud (JPK), était le dernier homme politique français à avoir croisé Robert Boulin, ministre du Travail de Valéry Giscard d’Estaing, avant son suicide le 30 octobre 1979.



Robert Boulin venait d’être mis en cause dans une affaire concernant l’achat d’un terrain à Ramatuelle (Var). France Inter rappelle dans son article que ces accusations, “auxquelles il disait s’apprêter à répondre” , menaçaient de mettre en évidence “les financements occultes du RPR en lien avec la Françafrique et le Gabon”.



2 août : Saisie historique aux Marquises



La cargaison interceptée mi-juillet sur un voilier à Nuku Hiva est revue à la hausse grâce à des fouilles approfondies, annonce le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau. Une dizaine d’armes à feu et des chargeurs ont également été retrouvés à bord.



L’annonce sur X du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, fait le tour des médias locaux et nationaux. “Saisie historique en Polynésie française : 1 646,8 kg de cocaïne, 232,4 kg de méthamphétamine, soient 1 878,2 kg de stupéfiants, ainsi que 11 glocks (pistolets semi-automatiques, NDLR) et 24 chargeurs” , détaille le représentant du gouvernement central.



Le 15 juillet dernier, la saisie “record” à Nuku Hiva, aux Marquises, sur un voilier qui naviguait du Mexique vers l’Australie, avait été estimée à 900 kg de cocaïne et 200 kg d’ice, et avait déjà fait grand bruit au Fenua. Les deux individus à bord, originaires d’Allemagne et des Pays-Bas, avaient été interpellés.



“ Félicitations aux douanes, à l’Ofast (Office antistupéfiants, NDLR) et aux gendarmes pour cette opération exceptionnelle. L’État ne relâchera jamais la pression face aux trafics qui gangrènent nos régions. Sur l’ensemble du territoire national, les narcotrafiquants seront traqués sans relâche” , conclut alors le ministre.



27 août : François Quinquis s'en est allé



Figure historique du barreau de Papeete, Me François Quinquis s'éteint à son domicile de Moorea après avoir combattu la maladie durant plusieurs années. Un hommage lui est rendu sur les marches du palais de justice de Papeete.



“Le barreau de Papeete ne sera plus jamais comme avant avec la perte d'une telle personnalité.” C'est par ces mots que l'ancien bâtonnier, Me Benoît Bouyssié, réagit à l'annonce du décès de Me François Quinquis. L'avocat, figure de la profession en Polynésie, s'est en effet éteint dans sa maison de Moorea à l'âge de 71 ans après un long combat contre la maladie.



Natif de Rennes, François Quinquis s'était installé en Polynésie dans les années 80 où il avait rejoint l'actuel bâtonnier, Yves Piriou. Durant sa longue carrière, il a notamment été l'artisan indéfectible de la défense de l'ancien président du Pays, Gaston Flosse, mais aussi de l'avocat de Thierry Barbion, de la famille de Dag Drollet et d'Air Moorea dans l'affaire du crash survenu en août 2007. Il a également été bâtonnier à deux reprises.



26 novembre : Huit morts dans un éboulement à Afaahiti



Un important éboulement se produit vers 5 heures du matin, au fond du quartier bordant l'ancienne piscine Te Honu. À 6 heures, au moins deux maisons ont été ensevelies ou emportées. Les opérations de recherche menées par les pompiers de Taiarapu-Est renforcés par les casernes voisines, en lien avec la Direction de la protection civile (DPC) et sous protection de la gendarmerie, permettent de retrouver les corps de huit victimes dont une jeune femme et sa fille de 3 ans.



Deux jours après l'éboulement, deux experts géologues de la Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie (DIMENC) et deux conseillers techniques en sauvetage-déblaiement (CTSD) missionnés par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) du ministère de l’Intérieur, spécialisés en risques bâtimentaires, viennent apporter leur aide sur le site afin de comprendre les causes du drame.



En bref





27 février : Un chauffeur de bus scolaire de 64 ans est mis en examen pour une série de 35 faits d’agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, commis entre le 16 août 2023 et le 3 décembre 2024. Les enfants étaient âgés entre 3 et 11 ans. Il sera jugé en mars prochain.

18 juin : Un quadragénaire est poignardé à cinq reprises à Paea. La victime a reçu les coups de couteau au niveau du ventre, de la gorge, sur les côtes et à l’oreille. L'homme est décédé sur le lieu du drame. Une enquête est immédiatement ouverte par le parquet.

14 août : Le jeune footballeur de l'AS Vénus, Eddy Kaspard, perd la vie après avoir été percuté par un homme qui roulait sans permis, sans assurance et après avoir consommé du paka. Jugé en comparution immédiate, l'homme écopera de cinq ans de prison ferme.

28 août : À Maupiti, un homme poignarde sa fille de 9 ans dans le cadre d'une dispute conjugale sur le motu Tuanai. La victime est évasanée au CHPF et l'auteur des faits placé en garde à vue puis mis en examen.

15 octobre : Thierry Grandmougin, docteur en psychiatrie, bénévole au centre Te Vai’ete et intervenant régulier à la prison de Tatutu, est victime d’un dramatique accident de la route après son départ du centre pénitencier. Il décède des suites de ses blessures.

24 octobre : L'ancien président du Pays, Gaston Flosse, est entendu dans le cadre de l'information judiciaire ouverte suite à la disparition du journaliste Jean-Pascal Couraud en 1997. Cinq personnes dont l'ex-femme du disparu sont toujours mises en examen dans le cadre de cette affaire.

4 septembre : Le maire de Tumara'a et président du SPC-PF, Cyril Tetuanui, est condamné en appel à deux ans de prison avec sursis probatoire pendant trois ans, 1,5 million de francs d'amende et deux ans d’inéligibilité pour détournement de fonds. Il annonce se pourvoir en cassation.

11 septembre : Un homme prévient la rédaction de Tahiti Infos que les grilles de la synagogue Ahava Ve Ahva de Papeete ont été salies de rouge. Interpellé puis jugé, l'auteur des faits explique qu'il ne visait pas la communauté juive mais qu'il voulait alerter sur la réalité à Gaza.

5 décembre : À Moorea, un homme de 68 ans est violemment attaqué par des chiens devant chez lui. Mordu à 280 reprises, le sexagénaire décède à l'hôpital quelques jours après. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte par le parquet.



Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 4 Janvier 2026 à 18:27




