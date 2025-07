200 kilos d'ice et 900 kilos de cocaïne saisis à Nuku Hiva

Tahiti, le 15 juillet 2025 - Lundi, les douaniers ont fait une saisie record d'environ 200 kilos d'ice et de 900 kilos de cocaïne sur un voilier en provenance du Mexique qui se trouvait à Nuku Hiva.



La saisie, record, a eu lieu lundi à Nuku Hiva. Tel que l'ont rapporté nos confrères de Tntv, les douaniers ont en effet saisi "environ" 200 kilos d'ice et 900 kilos de cocaïne sur un voilier qui arrivait du Mexique et qui se dirigeait vers l'Australie. Toujours selon nos confrères, deux individus, un Allemand et un Hollandais, ont été interpellés.



Des informations confirmées mardi après-midi dans un communiqué transmis par le parquet qui précise que "les conditions de chargement des stupéfiants et leur acheminement sont en cours de vérification par le service des douanes".

Rédigé par Garance Colbert le Mardi 15 Juillet 2025 à 11:24 | Lu 2001 fois