Justice - À la barre pour de la viande dans le slip

Tahiti, le 21 août 2023 – Ce samedi matin, à la sortie d'une supérette de Punaauia, un individu d'une cinquantaine d'année est intercepté par le vigile du magasin. L'homme, dissimulant avec insistance son butin, se fait surprendre avec deux morceaux de steak tomahawk de bœuf dans son slip. Interpelé par la suite par les gendarmes, l'homme serait à l'origine d'une série de vols de viande en masse, dans neuf magasins différents, ces cinq derniers mois.



Ce lundi 21 août, un homme de 58 ans, sans domicile fixe, comparaissait devant le tribunal pour vols en série. Son butin ? De la viande, en grande quantité. Et si l'individu a pu être intercepté, c'est que ses méthodes étaient peu orthodoxes, et surtout, peu discrètes. En effet, le quinquagénaire avait pour habitude de dissimuler ses prises directement dans son slip. Et ce samedi 19 août, les bourses étaient pleines, trop pleines pour passer inaperçues devant les vigiles attentifs d'une supérette de Punaauia. L'homme s'est fait arrêter à la sortie du magasin avec deux énormes pièces de steak tomahawk de Nouvelle-Zélande entre les jambes, d'une valeur de 9 646 francs. Interpellé ensuite par les gendarmes dès leur arrivée, l'individu n'avait pas fini de surprendre : Dans son scooter, d'énormes pièces de gigot de veau provenant d'un autre supermarché populaire de Faa'a. Le magasin ayant signalé ces vols plus tôt dans la journée, la gendarmerie a très vite fait le lien. Une enquête plus approfondie a permis ensuite de recouper plusieurs plaintes allant du mois d'avril au mois d'août, et d'identifier l'individu comme l'auteur de ces délits. En tout, le total des préjudices a été estimé à 193 225 francs.



Face au tribunal, le prévenu s'est expliqué : “Moi je n'ai rien. Je n'ai pas de vie. Je vole de la viande mais pas que pour moi. Je partage avec ceux qui n'en ont pas.” Hélas pour l'individu, le tribunal ne s'est pas laissé embobiner par ce prétendu robin des bois. Et pour cause : l'homme comparaissait pour la 28e fois en justice. “Un casier judiciaire interminable”, a constaté la magistrate, avant d’indiquer au prévenu que “le tribunal n'est pas dupe”. En effet, dans le téléphone de l'intéressé, plusieurs contacts, messages et appels, ont confirmé qu’il était au centre d'un trafic de viande concernant particuliers et roulottes bien connues du marché local. “Il y a une différence entre voler car l'on est démuni et voler pour se faire de l'argent, monsieur”, a observé le tribunal, face au prévenu qui ne semblait pas mesurer la gravité de ses actes. Mais pour l'homme de 58 ans, s'il a agi ainsi, c'est aussi la faute du tribunal : “Quand je demande de l'aide au tribunal, y'a rien aussi ! Moi je demande juste à ce qu'on m'aide, c'est tout.” Une remarque qui n'a pas joué en sa faveur, la magistrate répliquant : “Le tribunal ne jouera pas les assistances sociales !”



Un point sur lequel la défense s'est empressée de réagir. En effet, après de nombreuses comparutions, l'avocate du fautif soulignait le manque d'aides concrètes pour sortir ces gens de la précarité et appelait le tribunal à la clémence. Du côté des victimes, l'intransigeance était de mise : “Nous voulons être dédommagés et dans les plus brefs délais !” Un avis partagé par le procureur de la République, qui a demandé une peine de deux ans d'emprisonnement, même si pour le prévenu, la solution semblait plus simple : “Envoyez-moi dans les Tuamotu ! Là-bas y'a pas de tentations, et puis… j'ai de la famille.” Culotté jusqu'au bout, l'homme fut finalement condamné à deux ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, probatoire pendant deux ans, avec interdiction de résider à Tahiti. Il devra également travailler afin d'indemniser les victimes.