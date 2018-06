Jusqu'à 1,8 million d'aide de l'Etat pour les déplacements d'associations

Lors de l’examen du projet de loi de finances 2018, la ministre de l’Outre-mer s’est engagée à soutenir la Polynésie française dans le cadre de ses projets éducatifs, culturels, sportifs en finançant une partie des frais de transport liés à ces projets. "La priorité sera donnée aux projets impliquant des jeunes (moins de 30 ans) ayant moins d’opportunités y compris dans les îles éloignées", indique le haut-commissariat sur son site internet Les déplacements devront être à destination de la métropole, de l’Europe, de l’environnement régional (pays de la zone pacifique) ou inter-archipels et pourront concerner le sport (exemple : participation aux compétitions nationales, régionales), la culture (exemple : manifestation privilégiant la découverte de nouveaux talents, transport de jeunes artistes pour favoriser l’accès de leurs œuvres aux circuits marchands…) et les échanges éducatifs ( exemple : classe lauréate d’un concours ou d’un prix national).En revanche, les séjours de vacances, les bourses d’études et allocations de recherche et les échanges et voyages scolaires organisés sur le temps scolaire tels que voyage découverte, classe nature… ne sont pas éligibles.Le taux d'intervention maximum est de 80% du billet d'avion. Le montant maximum de l'aide par projet est de 1 789 976 Fcfp. Seuls les dossiers complets seront recevables. Pour constituer le dossier, il faut remplir une demande de subvention de l’association à l’Etat en présentant l’association, son budget prévisionnel, une description et le budget de l’action projetée,. Le demandeur pourra également joindre tout document (audio, visuel ou autre) permettant d’illustrer son projet et d’en apprécier sa qualité artistique dans le cas d’un projet culturel.Le dépôt des dossiers s’effectuera jusqu’au 20 juillet 2018 au plus tard à la direction des interventions de l’Etat du Haut-commissariat, bureau de l’appui à la mobilité et à l’insertion, avenue Pouvanaa a Opa/Nouveau bâtiment, en face du monument aux morts, Papeete ou par mail à Rose-marie.levin@polynesie-francaise.pref.gouv.fr ou Catherine.merckx@polynesie-francaise.pref.gouv.fr