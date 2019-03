Julien Mellone, directeur de clientèle chez LinkedIn

Je suis directeur de clientèle au sein de la régie publicitaire de LinkedIn (Microsoft), le plus grand réseau social pour professionnels au monde. Je suis basé au siège EMEA à Dublin et suis en charge d’accompagner les sociétés françaises sur leurs problématiques de visibilité et d’acquisition de nouveaux clients via le canal LinkedIn. Je travaille au sein d’une équipe internationale et voyage en France chaque mois afin de rencontrer mes clients, réaliser des workshops, intervenir lors de séminaires ou de comités de direction dans le but d’accompagner les entreprises françaises dans leur développement digital.

Dublin est la première ville européenne où les sociétés américaines dites de la "Tech" (Facebook, Google, Airbnb, Microsoft, SalesForce, HubSpot…) y installent leurs sièges européens, principalement pour des raisons fiscales. Ces entreprises en forte croissance attirent des talents du monde entier et Dublin est devenue rapidement une ville ultra cosmopolite et dynamique (la moyenne d’âge des Dublinois est de 28 ans). Des milliers de personnes y débarquent chaque année et dont une bonne partie sont des Français. Le français est d’ailleurs la 2e langue la plus parlée chez LinkedIn après l’Anglais. Le fait d’arriver en tant que Français dans cet écosystème permet de vous créer un avantage compétitif face à des candidats qui ne parlerait qu’un seul langage.

C’est le secteur d’activité le plus prometteur en termes d’opportunités et d’évolution de carrière, d’autant plus si vous êtes mobiles. Le marché français a un besoin évident d’acculturation digital, c’est-à-dire d’accompagnement à la transformation digitale et la plupart des sièges Européens pilotent leurs activités sur le marché Français depuis l’Irlande, ce qui représente de réelles opportunités pour un Français.

J’ai grandi à Tahiti à partir de 6 ans, j’y ai encore des liens étroits. Mes amis d’enfance y vivent, ma famille y réside toujours et j’essaie d’y retourner 1 fois par an.

Après avoir obtenu mon BAC ES au lycée Paul Gauguin, je me suis inscrit à l’université d’économie appliquée d’Aix-en-Provence en 2002. J’ai obtenu un master en Commerce International et enchainé avec un stage de fin d’étude à Miami pendant un an dans le Yachting de luxe puis deux années d’emploi comme commercial à Paris dans cette même société

Oui, en 2010. La Polynésie me manquait. J’ai trouvé un emploi dans une banque du territoire, j’étais chargé de comptes professionnels. Je garde un très bon souvenir de cette expérience, mais j’avais finalement, toujours envie de découvrir le monde. J’ai pris la décision de changer de vie en emménagement à Londres en 2013 où j’ai vécu 3 ans et demi. L'arrivée en Europe a été un réel challenge, notamment pour s'intégrer à la culture anglaise venant de Polynésie mais ma flexibilité m'a permis de m'adapter aux règles locales du marché de l'emploi et vivre une expérience très riche en tout point de vue

En Février 2013, j’ai emménagé à Londres et travaillé dans une banque d'images "Corbis" qui appartient à Bill Gates aujourd'hui "Getty Images". J'étais responsable grands comptes, j’accompagnais les grandes agences de publicité parisienne. J’étais sur le marché français grâce à mes "French Skills". Je faisais des allers retours chaque mois en Eurostar pour obtenir des contrats de licences d'utilisation photos et vidéos et pour clarifier des droits d'images de célébrités, artistes, monuments... Je travaillais avec des sociétés comme Cartier, L'Oréal, Louis Vuitton... Je suis entré chez LinkedIn en octobre 2016

Oui, il l’est ! Si vous êtes motivé par une expérience à l’internationale et parlez anglais couramment, c’est à votre portée. Bien évidemment, un cursus orienté « Business » suivi à l’université ou bien en école de commerce est un plus si vous souhaitez intégrer les équipes commerciales (la plupart des offres). Vous pouvez opter pour des études plus techniques si vous souhaitez intégrer les équipes produits. Dans cet écosystème, les offrent sont publiées sur la plateforme LinkedIn, n’hésitez pas à les consulter!