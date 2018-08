Julien Doré à To'ata le 31 octobre

PAPEETE, le 9 août 2018 - L'auteur-compositeur-interprête montera sur la grande scène de Tahiti avec tous ses musiciens. Il interprétera ses tubes : Lac, Coco Caline, Porto Vecchio, Paris Seychelles ou encore Sublime & Silence.



L'artiste (Julien Doré est auteur-compositeur-interprète et acteur), originaire du sud de la France, s'est fait remarquer en gagnant la cinquième saison de l'émission de télé-réalité la Nouvelle Star en 2007. Une aventure qui a commencé par une audition où il s'est présenté avec… un ukulele ! Tout au long de l'émission il s'est amusé à reprendre les paroles des chansons qu'il interprétait en y glissant des allusions personnes.



Il a sorti un premier album solo en juin 2008 : Ersatz. Album certifié disque d'or avec plus de 100 00 ventes. Il a effectué une grande tournée d'octobre 2008 à décembre 2009. L'année 2009 a également été marquée par ses prix aux victoires de la musique dans la catégorie révélation et vidéo clip.



Julien Doré a signé un deuxième album en mars 2001 baptisé Bichon et certifié disque d'or. Arman Méliès, Dominique A., Philippe Katerine, Guillaume Brière et benjamin Lebeau du groupe The Sohes ou encore Françoise Hardy, Yvette Horner, Biyouna, ont collaboré à ce projet.



En 2013 est sorti Paris-Seychelles, 1er single du troisième album intitulé LØVE. Il a été certifié triple disque de platine et auréolé d’une Victoire de la musique d’Artiste de l'année.



Parallèlement à sa carrière en solo, Julien Doré continue de faire du rock avec ses amis. Le groupe Dug up Elvis avec lequel il chante. Un EP du groupe est sorti en 2010, lors d'une tournée des clubs nommé The Gipsy and the King.



Après trois années passées à faire vivre son LØVE album, soit 170 concerts, deux tournées de Zéniths partout en France et deux Accor Hotels Arena Complets, Julien Doré fera une escale à Tahiti en octobre. Accompagné de ses musiciens, il donnera un concert unique place To’ata. Il interprétera ses tubes : Lac, Coco Caline, Porto Vecchio, Paris Seychelles, Sublime & Silence.