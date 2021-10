Juliano Hiriga un apprenti en or

Tahiti, le 15 octobre 2021 - Juliano Hiriga, 19 ans, a décroché début octobre la médaille d'or au concours du Meilleur apprenti de France dans la spécialité cuisine froide. Une juste récompense pour le jeune homme, élève au lycée hôtelier de Outumaoro, après plusieurs mois d'entraînement et de préparation intensive.



"La cuisine, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Je cuisinais beaucoup à la maison avec ma mère. Et le premier plat que j'ai cuisiné tout seul, c'était du poisson frit", sourit Juliano Hiriga, 19 ans, et décoré au début de ce mois d'octobre d'une médaille d'or de Meilleur apprenti de France (MAF). Pour ce prestigieux concours, pas de poisson frit à réaliser, mais quatre entrées froides et deux desserts à présenter à un jury de professionnels. Et face au Tahitien, 16 autres apprentis venus des quatre coins de France.



"C'est cinq heures de concours et il faut vraiment taper dedans", indique l'élève du lycée hôtelier de Outumaoro, assisté par son camarade Rearii Morlais pendant le concours. "On est parti sur une caponata, un maquis de saumon, une soupe de lentille et un tube d'œuf reconstitué aux herbes. Et pour les desserts, une crème moulée Suzette et un financier passion framboise."



Et à l'arrivée donc une médaille d'or pour le jeune cuisinier. "Moi, je partais clairement pour gagner. J'avais tout le monde derrière moi, à commencer par ma famille, mon chef qui m'a préparé pour le concours. Je n'avais pas le droit de me rater. Après, si je ne gagnais pas ce n'était pas grave pour moi parce que je savais que ma famille était fière de mon parcours. Mais ce concours on l'a eu et je suis évidemment très content."