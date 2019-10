Julian Piro remporte le Tahiti Festival Guitare 2019

La soirée s’est poursuivie avec la remise des prix. Les prix Internet du plus grand nombre de « like » et de vues des vidéos ont récompensé Julian Piro avec 3 628 vues et 241 like, puis Tahitua avec 2 594 vues et 108 like. Au palmarès du Guitare club Tiare, c’est également Julian Piro qui a remporté la première place, suivi de Lévina, PJ, puis Adrien. Julian Piro, 16 ans et originaire de Raiatea, a gratifié le public de ses live et de sa maîtrise du « tapping » à la guitare.



La soirée s'est ensuite achevée avec le groupe Rosedale et ses musiciens de grands talents qui ont emporté le public !