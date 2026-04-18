

Jugés pour l'importation de 15 kg d'ice

Tahiti, le 12 mai 2026 - Trois hommes et deux femmes ont été condamnés mardi par le tribunal correctionnel pour avoir participé à l'importation, le 5 octobre 2025, de 15 kilos d'ice qui se trouvaient dans une valise. Le prévenu considéré comme ayant commandité l'opération a été condamné à 12 ans de prison, les autres ont écopé de peines comprises entre cinq et deux ans de prison.



Le procès de cinq individus – deux femmes et trois hommes – poursuivis pour trafic de stupéfiants, s'est ouvert mardi matin devant le tribunal correctionnel. L'affaire avait démarré le 5 octobre 2025 lorsqu'un homme arrivant des États-Unis avait été interpellé à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en possession de 15 kilos d'ice dissimulés dans une valise.



Dans le cadre de l'enquête confiée à l'office antistupéfiants de Papeete, il était ressorti que les cinq prévenus avaient tous voyagé sur le même vol après avoir passé plusieurs jours à Las Vegas puis à Los Angeles, le tout payé par l'un d'entre eux pour un montant de 4,7 millions de francs. Cet individu, déjà condamné pour des faits similaires ainsi que pour des violences, avait déclaré en garde à vue qu'il tirait son argent des combats de coq et du Kikiri, une défense désormais connue du tribunal.



“La misère humaine”



Interrogé à la barre mardi matin, ce trentenaire père de trois enfants, jugé en état de récidive légale, a assuré en toute tranquillité qu'il s’était rendu à Las Vegas pour “jouer au poker”. Le président du tribunal a rappelé à cette occasion qu'après avoir été accusé par tous les autres prévenus, ces derniers s'étaient finalement tous rétractés à l'occasion d'une confrontation entre tous les mis en cause.



Alors que le commanditaire présumé avait demandé, suite à la saisie, à un jeune homme de 19 ans vivant dans une grande précarité d'aller se dénoncer à sa place, la procureure de la République a fustigé lors de ses réquisitions l'absence de “moralité”, d'“honneur” et de “courage” du commanditaire car “tous les trafics surfent sur la misère humaine”. Elle a finalement requis huit ans de prison ferme à son encontre et des peines comprises entre quatre et trois ans de prison ferme pour les autres prévenus. Le représentant des douanes a pour sa part demandé au tribunal de prononcer une peine d'amende de 900 000 millions de francs.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le commanditaire à 12 ans de prison et le reste des prévenus à des peines comprises entre cinq et deux ans.



Rédigé par Garance Colbert le Mardi 12 Mai 2026 à 15:11 | Lu 1090 fois



