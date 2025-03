Judo - Romane Dicko donne du prestige à l’Open Aito Vahine

Tahiti, le 9 mars 2025 - La Fédération polynésienne de judo a organisé samedi la troisième édition de l’Open Aito Vahine au complexe sportif Fautaua, à l’occasion de la journée de la femme. Baptisé cette année “IJSPF Vahine Challenge 2025” l’événement s’est déroulé en présence de Romane Dicko, membre de l’équipe de France dont le palmarès comporte des titres de championne olympique et du monde.



Le judo féminin polynésien était à l’honneur samedi à Fautaua pour la journée internationale des droits des femmes. La Fédération polynésienne de judo (FPJ) y organisait son désormais traditionnel Open Aito Vahine. Et pour lui donner un relief particulier cette année, la FPJ avait invité au Fenua la Française Romane Dicko, multimédaillée dans les grands rendez-vous internationaux et notamment championne du monde en 2022 (+78 kg) et championne olympique par équipes à Paris en 2024. Sa présence a engendré un fort engouement au sein du judo local comme cela a été constaté vendredi lors d’un entraînement de masse au complexe Fautaua. Un élan qui s’est confirmé le lendemain lors de l’IJSPF Vahine Challenge 2025. Romane Dicko a apprécié l’ambiance : “C’est mon premier séjour à Tahiti et je ne regrette pas le déplacement car l’accueil est formidable et en plus il fait beau ce qui est toujours bon pour le moral. Et puis c’est très motivant de venir échanger avec des judokas qui sont loin de la métropole et j’ai constaté qu’il y avait beaucoup de jeunes ce qui est encourageant pour la relève. D’autant que lors des séances d’entraînement, j’ai pu observer qu’il y avait beaucoup d’envie et d’application. En ce qui me concerne, c’est un séjour très positif et j’espère qu’il en est de même pour le judo tahitien qui semble animé d’une belle énergie.”



La journée a débuté à 8 heures à Fautaua et s’est poursuivie sans temps mort jusqu’à 15 heures. Au programme, la Coupe de Tahiti poussins-poussines (2015 et suivantes), l’Open Aito Vahine mettant en scène sur le tatami les catégories benjamines (2013-2014), minimes (2011-2012) et cadettes 1 et 2 (2009-2010), un entraînement réservé aux féminines avec la championne olympique et la deuxième édition du Championnat de Polynésie de Taiso (spécialité attachée au renforcement musculaire) réservée aux licenciées de plus de 18 ans, Romane Dicko y participant activement.

Le judo féminin local sur une bonne dynamique



L’IJSPF Vahine Challenge 2025 a fait honneur au judo féminin polynésien comme l’a confirmé Stéphane Gustin le président de la FPJ : “On a une belle participation avec 140 engagés et presque que des féminines. Le judo féminin tahitien se porte bien et si on s’efforce toujours de développer ses effectifs, ça paye car on est constamment en progression en nombre de licenciées et on a en outre de bons résultats à l’international avec nos féminines. C’est également le cas avec les garçons. Ça s’est encore confirmé au récent Open Pacific au Canada où nos jeunes filles mais aussi nos jeunes garçons ont décroché six médailles dans un contexte relevé. Et pour dynamiser encore un peu plus notre discipline, on essaie ponctuellement de faire venir des pointures internationales comme c’est le cas actuellement avec Romane. On constate avec l’événement d’aujourd’hui que ça créé beaucoup d’enthousiasme.”



Le judo local possède un réservoir de jeunes talents prometteurs comme l’a effectivement démontré le récent Open Pacific au Canada. Tahiti y a décroché trois médailles d’argent et autant de bronze dans un contexte relevé. L’échéance des Jeux du Pacifique 2027 autorise bien des espoirs pour le judo local et cela vaut autant chez les hommes que chez les femmes avec notamment les sœurs Ambre et Jade Popoff qui se distingue régulièrement en compétition hors du Fenua, Ambre ayant déjà connu le bonheur de décrocher de l’or aux Jeux du Pacifique 2023 à Honiara. Et l’Open Aito Vahine a confirmé samedi que le judo féminin local était quantitativement et qualitativement sur une bonne dynamique. Le Championnat de Polynésie de Taiso qui clôturait le programme et qui consistait à retourner un matelas le plus de fois possible en une minute – un exercice exigeant physiquement – a mis en scène Romane Dicko qui s’est logiquement imposée en toutes catégories, mais ex-aequo avec Teipoteani Tevenino qui a eu l’honneur de côtoyer une très grande championne sur la plus haute marche du podium.

La Fédération polynésienne de judo se prépare à accueillir les Oceania qui auront lieu au mois de mai, Romane Dicko se préparant pour sa part pour les Championnats du monde qui se dérouleront en juin à Budapest. Sa parenthèse tahitienne lui a sans doute été bénéfique mentalement et elle l’a en tout cas été pour le judo féminin polynésien.

Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 9 Mars 2025 à 17:34 | Lu 155 fois