Judo - Open d'Auckland : Des vacances en or, argent et bronze

Des renforts de métropole



La sélection de Tahiti était composée de jeunes athlètes issus des divers clubs de Tahiti comme l’EJJP par exemple mais des judokas confirmés issus du Vénus Judo club, évoluant désormais en pôle espoir en métropole, ont profité de leurs vacances en Polynésie pour se joindre à la délégation. A eux seuls, ils ont ramené pas moins de huit médailles dont cinq en or, deux en argent et une en bronze.



Les médaillés sont Maevarau Legayic (or -81kg junior et cadet), Evan Joliff (or -90kg junior), Teipoteani Tevenino (or -63 kg cadet et sénior, bronze en junior), Poerava Temakeu (argent – 70 kg cadet et junior) et Anthony Lallut (or 73 kg vétéran).