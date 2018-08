Journées du patrimoine : Le musée des îles propose un programme varié les 15 et 16 septembre

PAPEETE, le 30 août 2018 - La 35ème édition des Journées du Patrimoine se tiendra les 15 et 16 septembre, sur le thème « L’art du partage ». Leur musée de Tahiti et ses îles proposera durant le week-end un programme varié d’activités, ateliers et visites gratuits

Cette année les journées du Patrimoine se dérouleront les 15 et 16 septembre. Comme l’année dernière, le Musée de Tahiti et des îles proposera ce week-end un programme varié d’activités, ateliers et visites entièrement gratuits pour le grand public. Cette édition aura une résonance particulière puisque la salle d’exposition permanente fermera à l’issue de la manifestation pour la préparation des travaux à venir. Ce sera donc la dernière occasion pour le public de visiter cette salle avant sa rénovation.

Deux journées scolaires seront également proposées les 13 et 14 septembre. Le musée souhaite proposera 16 ateliers aux scolaires grâce au soutien du ministère de la Culture, de la commune de Punaauia, des nombreuses associations partenaires et de la DGEE.