Journée de sport avec les élèves de Huahine pour le DA 190

Huahine, le 31 janvier 2024 - Le 23 janvier dernier, une rencontre sportive entre les élèves de seconde du collège de Fare et les aviateurs du Détachement Air 190 a eu lieu sur l’île de Huahine.



L’armée de l’air et de l’espace (AAE) s’investit depuis de nombreuses années auprès de la jeunesse, notamment en Polynésie française, en mettant en place de multiples programmes ouverts à tous (classes de défense, Brevet d’initiation aéronautique, escadrilles Air jeunesse, etc.). Dans ce contexte, et conformément à l’accord cadre du 4 mars 2014 entre les ministères de la Défense, de l’Intérieur et des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, une journée sport armées-jeunesse (JSAJ) a été organisée par le Détachement Air (DA) 190 sur l’île de Huahine de concert avec le collège de Fare. L’occasion privilégiée, à travers le sport, valeur partagée entre les jeunes et le personnel de l'AAE, de faire connaître la Défense et les armées, les militaires et leurs activités, notamment sur le territoire.



La journée de la classe de seconde du collège de Fare a principalement été rythmée par une présentation du Casa de l’escadron de transport 82 “Maine” et de ses missions – l’avion est connu localement pour sa participation aux évacuations sanitaires (evasans) – une initiation aux techniques de combat rapproché, des affrontements sportifs (football, rugby), mais aussi une session d’information ainsi qu’une présentation de l’armée de l’air et de l’espace et des métiers qui la forgent. Pilotes, mécaniciens, moniteurs de sport, logisticiens – diverses spécialités représentatives des aviateurs employés au Fenua – ont pu répondre aux questions visant leur vocation et leur carrière.



Cette rencontre s’inscrit également dans une volonté de donner des perceptives d'avenir à des jeunes souvent isolés en se déplaçant jusqu’à eux. Pour 2024-2025, une nouvelle journée sera organisée sur une autre île de la Polynésie française afin de permettre à un maximum de jeunes de vivre une expérience mémorable et enrichissante aux côtés des aviateurs.



Ravis de cet événement, les élèves évoquaient déjà une prochaine journée en compagnie du DA 190 en soulignant le caractère unique de celle-ci : “Ça change des cahiers ! Jouer au rugby ou faire du sport de combat avec des militaires, ça nous a beaucoup plu ! Il faudrait en faire plus souvent !”