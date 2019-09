José Laibe, premier en F2000

José Laibe a terminé à la première place de la catégorie F2000 lors du Rallye de Lorraine ce week-end. C’est sa première victoire dans cette catégorie. Depuis plusieurs années, le pilote de Punaauia représente la Polynésie en métropole sur les différents rallyes du Grand-Est.Arrivé en début de semaine dernière en Lorraine, il retrouve sa Peugeot 206 F-2014 et son copilote Aurélien Beaudouin pour un programme de onze spéciales et 140 kilomètres chronométrés répartis sur deux jours, disputés autour de Baccarat, près de Strasbourg.Sous un grand soleil et des conditions optimales, José trouve assez vite le bon rythme samedi, avec des temps prometteurs qui le placent entre la 20e et 25e place, après les quatre premières spéciales.La cinquième épreuve chronométrée aurait pu briser cet élan puisqu’un excès de générosité lui fait faire un tête-à-queue à haute vitesse, qui se soldera par quelques dommages sur son auto. Après un bon travail du Team Auto Racing, il repart pour une dernière boucle de nuit, bien gérée, qui lui permet de terminer cette première journée à une belle 20e place, en tête du groupe F2000, avec 40 secondes d'avance sur le deuxième.La journée suivante sera donc placée sous le signe de la gestion, tout en continuant à se faire plaisir dans l'auto. José Laibe parvient même à augmenter son avance sur les quatre spéciales du jour, ce qui lui permet de remporter pour la première fois le groupe F2000.Le programme de José Laibe se poursuit dès le week-end prochain au Rallye Alsace Bossue, une épreuve qu'il apprécie particulièrement et qu'il a terminée à la huitième place il y a deux ans. Ces courses sont programmées dans le cadre de sa préparation pour la finale de la Coupe de France des Rallyes qui se déroulera mi-octobre à Albi. Cette grande fête du sport automobile amateur est l'occasion de se frotter aux meilleurs pilotes de chaque région.SB