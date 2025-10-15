

Jordy Chan, sur les routes de Taha’a

Tahiti, le 27 octobre 2025 - Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, était en déplacement fin de semaine dernière sur l’île de Taha’a pour faire le point sur les opérations relevant de son portefeuille ministériel.





En matière de travaux routiers, le ministre a pu constater la réfection de trois sections de la route territoriale pour un linéaire total de six kilomètres à Tiva et à Patio, et la mise en place de glissières de sécurité sur certains tronçons des routes traversières qui serpentent sur les hauteurs de l’île.



Le ministre s’est également rendu sur le chantier de reconstruction du pont vétuste de Murifenua qui a démarré il y a quelques semaines. Ces travaux permettront de garantir la solidité de l’ouvrage pour la circulation des véhicules d’une part, et d’assurer le bon écoulement des eaux de la rivière d’autre part. La reconstruction du pont de Vaihotoiti, également programmée, vise le même objectif dans une zone sensible aux inondations. Le premier appel d’offres relatif à cette opération a été déclaré infructueux faute de proposition des entreprises de la place. Une nouvelle consultation est en cours pour démarrer les travaux ces prochains mois.



L’ensemble de ces travaux routiers représentent un montant total de 250 millions de francs cofinancés par le Pays et l’État au travers du troisième instrument financier.



En matière d’infrastructures maritimes, un diagnostic technique a été réalisé sur 19 quais répartis tout autour de l’île de Taha’a et dont bon nombre présentent des faiblesses. Ce diagnostic doit être compléter d’une enquête sur l’usage de ces infrastructures afin d’évaluer l’opportunité de futurs travaux, en priorisant les interventions du Pays.



Pour l’heure, une consultation sera lancée en novembre 2025 pour l’extension de la cale de mise à l’eau de Hatupa afin de permettre aux pêcheurs et aux plaisanciers d’accéder au lagon.



Des travaux de réfection sont également programmés sur le quai de Poutoru pour soutenir la croissance touristique et l’usage scolaire de l’infrastructure.



Enfin, la réalisation d’un quai à Haamene est en cours d’études afin d’améliorer l’accueil des navettes assurant le lien avec Raiatea.



Cette visite a été également l’occasion pour le ministre de visiter une zone de mouillage règlementée dans le lagon de Taha’a, et intégrée à la plateforme Escales de la Direction polynésienne des affaires maritimes qui vise à mieux réguler les mouillages en Polynésie française. Il a ainsi pu accompagner un ambassadeur Escales chargé d’informer les usagers du lagon sur la règlementation en vigueur, et de rediriger les navires ancrés en zone interdite au mouillage vers des zones autorisées.



Rédigé par d'après communiqué le Dimanche 26 Octobre 2025 à 15:13




