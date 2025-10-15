

Jordy Chan mis en difficulté par sa majorité

Tahiti, le 31 octobre 2025 – Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan n’a pas obtenu le soutien unanime des élus de la majorité lors du vote sur son projet de loi visant à modifier le code des mines. Un texte relatif aux extractions d’agrégats dans les cours d’eau et rivages. Résultat, malgré sa ferme opposition à certains des amendements portés par deux élus du Tavini (Teremuura Kohumoetini-Rurua et Cliff Loussan), il n’a pas eu gain de cause, et ils ont été adoptés par une dizaine de représentants bleus, soutenus par les 19 voix de l’opposition Tapura et Ahip.



L’assemblée est souveraine et Jordy Chan l’a constaté à ses dépens lors de la dernière séance plénière. Cela s’appelle la démocratie mais cela traduit encore une fois les dissensions persistantes au sein du groupe Tavini à Tarahoi. En cause, 7 amendements proposés par Teremuura Kohumoetini-Rurua et Cliff Loussan au projet de loi du Pays visant à modifier le code des mines. Un texte ayant vocation à “simplifier l’approvisionnement en matériaux à destination des entreprises de construction et des particuliers”, et à “sécuriser et simplifier l’intervention de la Direction de l’équipement dans le cadre des opérations de curage préventif et curatif des cours d’eau ou de rivages”.



Un sujet cher à la représentante du Tavini qui avait déjà interpellé le ministre sur la coordination administrative des interventions en rivières lors d’une question orale à l’assemblée. “Mais vous n’aviez annoncé aucune mesure nouvelle”, lui a-t-elle lancé. Regrettant une absence de consultation des tavanas, elle souhaite qu’ils soient mieux “informés, associés et respectés”,. Dans son intervention, elle a plaidé pour “un équilibre entre la simplification administrative et la transparence”, et “entre la rapidité et la responsabilité”, dans les procédures d’extraction d’agrégats ou de curetage des rivières.



“Ça ne coûte rien”



C’est en ce sens qu’avec Cliff Loussan, elle a déposé plusieurs amendements en séance plénière, après les avoir vu rejetés en commission législative, malgré sa tentative, en amont, de convaincre ses collègues lors de deux comités de majorité. Selon nos informations, une dizaine d’entre eux la soutenaient. Insuffisant pour faire adopter ses amendements. C’est donc du côté de l’opposition qu’elle est allée chercher les voix qui lui manquaient et qu’elle a obtenues. Notamment sur le 1er amendement auquel s’est opposé Jordy Chan, et qui a suscité de longues discussions.



“Ça ne coûte rien”, ont appuyé les élus du Tapura et de Ahip. La modification demandée ne consiste pas à interférer sur la décision finale qui revient quoiqu’il en soit au gouvernement, mais à ce qu’il “motive la décision du Pays” par un courrier adressé au maire, quand il va à l’encontre de son avis, qu’il soit favorable ou défavorable. “L’avis – consultatif - des tavana est sollicité aujourd’hui et le sera demain dans toutes les procédures d’ouverture de carrières”, a répondu le ministre qui estime que cela ne ferait que rajouter de la lourdeur administrative. Un argument qui n’a pas convaincu, ni les 19 élus de l’opposition, ni une dizaine (sur 38) élus de la majorité. Résultat des courses, et malgré l’avis défavorable du gouvernement, ils ont donc réussi à obtenir la majorité pour faire adopter leur amendement.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Vendredi 31 Octobre 2025 à 17:00 | Lu 1060 fois



