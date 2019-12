Jonathan Krehm, maître du tai chi chuan au fenua

Parmi les stagiaires, on retrouve Eliane, pratiquante de tai chi chuan depuis un an et demi. "Je voulais pratiquer une activité qui ne soit pas trop agressive d'un point de vue physique. Avec le tai chi je me suis renforcée musculairement, et je travaille beaucoup aussi ma coordination et ma mémoire. Ça n'a l'air de rien mais pouvoir tenir les postures demande beaucoup d'effort physique et mental. Ça ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais tout le travail que l'on fait à l'intérieur est puissant", a confié l'élève lors d'une séance.



Anita, septuagénaire, a également participé au stage. Elle s'est mise à la pratique du tai chi chuan style Wu il y a un mois maintenant. "J'ai pratiqué le tai chi du style yang pendant quatre à cinq ans. J'avais l'impression d'être arrivée au bout de ce que je pouvais apprendre dans le Yang, et quand j'ai su qu'il y avait un instructeur de Toronto qui venait j'en ai profité pour approfondir mes connaissances du tai chi dans un autre style. J'ai dû pratiquement tout réapprendre parce que les postures ne sont pas les mêmes dans le style Wu et le style Yang. Grâce au tai chi on acquiert une meilleure coordination et un meilleur équilibre. C'est évidemment important pour les personnes âgées mais je crois que ça peut également servir aux plus jeunes", a indiqué Anita.



Si vous souhaitez vous mettre à la pratique du tai chi chuan style Wu, rendez-vous les mercredis et les vendredis à l'école primaire Saint-Michel avec le club Wu's tai chi chuan academy de Tahiti.