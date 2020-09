Jon Sanders à Tahiti, 81 ans et 11 tours du monde

En 1981 et 1982, il enchaîne deux tours du monde sans s'arrêter, ou presque. Le navigateur s'accorde un ravitaillement au large de la Tasmanie et un autre du côté de Plymouth. Deux haltes de trop pour le livre Guinness des records, qui refuse de l'inscrire. En 1988, il tient sa revanche et réalise un triple tour du monde en solo sans poser le pied à terre. Cette année-là, il cumule un total de 71 000 milles marins (131 492 kilomètres) sur 657 jours de mer. Soit presque deux ans de mer. Un record invaincu à ce jour. Depuis, il ne s'arrête plus. "Qu'est-ce que je ferais d'autre sinon ?"



La question revient sur la table dès qu'il touche les quais de son Australie natale. "J 'ai une petite cabane à 15 minutes du yacht club que m'ont laissée mes parents." Les allers-retours entre chez lui et son bateau finissent par le travailler. S'asseoir avec les "mêmes gens", parler des "mêmes choses", aux "mêmes endroits"… Une routine qui l'effraie. "Pourquoi rester là-bas, alors que je pourrais traverser l'océan indien ou le Pacifique, ça permet de rencontrer des gens comme vous et de visiter de magnifiques endroits comme ici." L'octogénaire ne s'en cache pas. Il apprécie la solitude. "J'ai aussi traversé des océans avec un équipage, mais je n'ai pas peur d'être seul, j'y suis habitué pour l'avoir vécu de très nombreuses fois, et ça ne me fait pas de mal." Célibataire de longue date, il ne souffre pas de pression familiale. Il ne s'est jamais marié, et n'a jamais eu d'enfants, bien qu'il évoque du bout des lèvres un fils fa'a'amu.



Si l'Australien David Dicks devient en 1996, à 18 ans, le plus jeune navigateur à faire le tour du monde en solitaire, c'est de Jon qu'il s'inspire. D'ailleurs le marin ne cache pas son ambition de battre un jour le record de son mentor. Et en 2010, c’est sa compatriote Jessica Watson, 16 ans, qui s’empare du titre de plus jeune navigatrice autour du monde en solitaire, sans escale. Une histoire de famille… Ainsi adulé sur l'île continent, le baroudeur compte de nombreux amis qui veillent sur lui. C'est que l'octogénaire a démarré son périple avant le début de l'épidémie mondiale de Covid-19. A 81 ans, il est particulièrement vulnérable. "Mon coordinateur à Perth était inquiet quand j'étais au Panama, alors quand il a appris que j'allais à Tahiti ça l'a rassuré, mais le temps que j'arrive le nombre de cas est passé à 500, c'est beaucoup plus que dans l'Etat de l'Australie occidentale, chez moi, il n'y a aucun cas en ce moment." Prudent, le vieil homme évite les foules.