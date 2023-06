John Itchner-Joseph Pedebernade : "On en a encore sous les pédales”

Tahiti, le 19 juin 2023 - John Itchner, non-voyant, est rentré jeudi dernier de l'Hexagone où il vient de participer, avec son guide et coach Joseph Pedebernade, aux championnats de France handisport de cyclisme. Alignée dans la catégorie des tandems, la paire polynésienne s'est classée 8e de la course en ligne et du contre-la-montre, sur 18 inscrits. Une performance très honorable au vu du niveau de ces championnats.



“On n'a pas abandonné. On a fait la course qu'on a voulu faire. Il fallait faire honneur à toutes les personnes qui nous soutenaient”, a déclaré jeudi Joseph Pedebernade, guide et coach de John Itchner, non-voyant, quelques heures à peine après leur retour de métropole. La paire a pris part les 10 et 11 juin, à Thorigné-d'Anjou, aux championnats de France handisport de cyclisme. Engagé dans la catégorie des tandems, le duo polynésien s'est classé 8e, sur 18 partants, de la course en ligne et du contre-la-montre.



Un résultat plus qu'honorable, même si Joseph Pedebernade espérait “gagner une ou deux places” au classement. “On s'est fait plaisir, mais je suis un peu déçu parce que j'ai l'âme d'un compétiteur. Mais faire mieux par rapport aux autres qui sont à un autre niveau, en l'état actuel des choses je comprends aussi que ce n'était pas possible”, analyse le coach et guide.



Progresser aux côtés des meilleurs cyclistes



Cette performance aux championnats de France récompense plusieurs mois d'entrainement, à raison de trois séances par semaine en plus des courses organisées par la fédération tahitienne de cyclisme où la paire était alignée dans la catégorie des vétérans. “Avec John, on s'entend bien parce qu'il a un mental à toute épreuve et c'est ce qui fait qu'on peut réussir à réaliser des projets comme celui-ci”, ajoute Joseph Pedebernade. “Maintenant, si l'on veut continuer à progresser il faudrait que l'on coure aux côtés des meilleurs cyclistes ou au moins des jeunes. Ils sont sur 90 ou 120 km sur leur course. Ça fait un kilométrage plus important pour nous mais ça nous aidera à mieux gérer nos efforts et à être plus à l'aise lorsqu'on s'alignera sur les courses handisports.”



Le duo ne lâche rien et affirme qu'il continuera les entrainements dans les semaines à venir. Des participations à des courses en Australie et en Nouvelle-Zélande pourraient également se concrétiser. “L'espoir fait vivre. On va continuer à s'entrainer, on ne lâche rien et on en a encore sous les pédales”, affirme le coach et guide. C'est bien tout le mal qu'on leur souhaite.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 19 Juin 2023 à 18:13 | Lu 326 fois