Joëlle Frébault décorée de l'ordre national du Mérite

Tahiti, le 15 janvier 2022 – Le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, et le président du Pays, Édouard Fritch se sont rendus aux Marquises vendredi pour "visiter des chantiers importants". A cette occasion, le représentant de l'État a décoré la mairesse de Hiva Oa, Joëlle Frébault, de la médaille de l'ordre national du Mérite.



Les autorités de l'État et du Pays se sont rendues vendredi à Hiva Oa aux Marquises où le haut-commissaire de la République, Dominique Sorain, a remis la médaille de l'ordre national du Mérite à la mairesse, Joëlle Frébault. La cérémonie s'est tenue en fin d'après-midi sur le Paepae Tohua Pepeu en présence de l'ensemble de la population de Atuona et des jeunes enfants de l'île. Tel que le précise la présidence dans un communiqué, le haut-commissaire a "particulièrement souligné le dévouement et l'implication de la mairesse vis-à-vis de sa communauté de Hiva Oa".



Outre cette cérémonie, les autorités de l'État et du pays ont visité "plusieurs chantiers importants de l'île". Elles se sont d'abord rendues sur le chantier de l'eau potable. La mairie a en effet construit une première galerie drainante sur le site Vaioa, d'un débit de 20 litres par seconde. Alors que la construction de cette galerie vient de s'achever, Joëlle Frébault souhaitait que Dominique Sorain et Édouard Fritch ouvrent eux-mêmes les vannes de cette galerie.



Les autorités ont ensuite visité le chantier du nouvel internat scolaire de 120 lits au budget de 600 millions de Fcfp et d'une grande salle sportive dans laquelle 100 millions de Fcfp ont été investis.