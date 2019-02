Jiu jitsu brésilien – Tahiti National Open : Les stars des tatamis au rendez-vous

Parole à Henri Burns, 2e en + de 100 kg :



Une finale perdue avec le sourire ?



« Oui, pour moi c’est une reprise de compétition, en plus je tombe en finale avec un de mes meilleurs amis donc cool quoi, on va pas chercher la guerre ! C’est bien qu’il y ait du monde, cela montre que le sport est en train de monter. Beaucoup de jeunes s’y intéressent, c’est autant de jeunes en moins susceptibles de devenir délinquants ou d’être dans la rue en train de se taper dessus. »



Le Team Moorea se développe également ?



« Voilà, avec le team Moorea on essaye de faire monter le niveau. Je suis originaire de Moorea, c’est donc mon devoir. Je sais qu’il y a beaucoup de potentiel, il faut juste qu’il y ait un guide, quelqu’un qui illumine la voie et ces jeunes vont suivre. Moi j’y crois, c’est pour ça que je mets autant d’énergie dans ce projet. Tôt ou tard cela va payer. »



Lutte, jiu jitsu, c’est une même passion pour le combat ?



« Oui, voilà, il faut que je sois prêt partout. Il n’y a pas vraiment de différence, je me prépare tous les jours pour. Un peu moins en jiu jitsu en kimono parce que c’est un peu moins présent dans les combats de MMA mais je m’entraine quand même car il ne faut négliger aucun aspect du fight. En kimono on apprend beaucoup de choses, c’est important. »



Les combats de rue continuent sur internet ?



« J’ai un message : les gars, à Tahiti, il y a des salles, venez-vous défouler, venez montrer votre vraie valeur. Je vois beaucoup de potentiel mais ce n’est pas le bon endroit pour montrer ce potentiel, c’est sur les tatamis, sur le ring, dans la cage. Dans la rue, tout le monde peut être champion, c’est facile de faire mal à quelqu’un de plus faible. Venez dans les salles ! Ceux de Moorea, il y a une salle à Haapiti ! »



Le programme de 2019 ?



« Le programme de 2019 ce sera beaucoup plus de MMA et de pieds-poings, et à côté comme d’habitude, jiu jitsu, lutte et pourquoi pas cette année judo. Mi-février normalement je devrais partir. J’en profite pour remercier de nouveau Tahiti Infos pour l’initiative des Trophées du Sport qui est une super idée pour promouvoir nos sportifs polynésiens et merci au Pays de soutenir ce concours. Merci à tous. » Propos recueillis par SB