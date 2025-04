Jiu-Jitsu brésilien – Une large revue d’effectifs

Tahiti, le 13 avril 2025 - Tahiti Xtrem Arts a organisé samedi, au complexe sportif de Mahina, le contest 3 du Mā’ohi BJJ-GI 2025. L’événement a réuni 220 participants, les îliens s’étant déplacés en nombre. Le rendez-vous était d’importance dans la mesure où il était qualificatif pour les plus jeunes (jusqu’à 14 ans) au Final Block qui aura lieu en juin et, pour leurs aînés, au Ultimate International BJJ-GI qui se déroulera en novembre à Fautaua.



Le jiu-jitsu brésilien ne cesse de développer ses effectifs au Fenua et même si le contest 3 du Mā’ohi BJJ-GI 2025, samedi, fut moins dense au niveau de la participation que le contest 2 déjà organisé au complexe de Mahina le 22 février, il a tout de même réuni 220 participants dont plusieurs spécialistes de Moorea, Raiatea et Bora Bora. L’élite locale dans toutes les catégories d’âge était bien présente car le contest 3 marquait la dernière étape de qualification pour le Final Block, la compétition la plus importante de la saison localement programmée les 20 et 21 juin pour les jeunes pratiquants jusqu’à 14 ans. Leurs aînés visaient, eux, une participation au TXTA International Ultimate Brazilian JJ qui se déroulera les 7 et 8 novembre au complexe sportif de Fautaua à Pirae avec une participation étrangère très représentative selon les échos. Forte pression donc pour les combattants des catégories adultes 1 et 2 et juvéniles 2 boys, les finalistes des différentes catégories de poids marquant des points importants pour le ranking des trois contests qualificatifs pour le rendez-vous du mois de novembre.



Les jeunes ont ouvert le contest 3 le matin, les adultes prenant le relais dans l’après-midi dans une salle surchauffée qui rendait les combats encore plus exigeants physiquement, le jiu-jitsu brésilien, qui se pratique principalement au sol, imposant un gros cardio pendant un round de cinq minutes pour les adultes voire plus, car si les adversaires n’ont pu se départager dans le temps réglementaire, le combat continue en mort subite.



Près de 400 participants au Mā’ohi BJJ-GI 2025



Journée pleine pour les organisateurs et les préposés aux résultats et à l’arbitrage car les combats se sont enchaînés quasiment sans temps mort jusqu’à 16 heures, les différentes finales adultes clôturant le programme. Yannick Hartmann, le cadre technique de la Fédération polynésienne de lutte, MMA, BJJ et disciplines associées (FPLAJDA), a tiré un bilan positif de l’événement, à juste titre : “C’est une journée qui fait honneur au BJJ local avec une belle participation et celle en particulier des îliens des Raromatai qui se sont en plus distingués en montant à plusieurs reprises sur les podiums et certains d’entre eux se sont qualifiés pour l’événement international du mois de novembre. C’est bien pour la discipline qu’elle s’étoffe hors de Tahiti et ça démontre son attrait pour nos jeunes et moins jeunes. On a vu globalement des combats de qualité aujourd’hui et on a surtout la satisfaction de ne pas avoir de blessés graves, ce qui est à mettre au crédit de nos arbitres qui ont bien sécurisé les combats.”



Parmi les participants, à noter la présence de Jefferson Yersin, récemment sacré champion de France kids dans sa catégorie sous les couleurs de Tahiti Xtrem Art, et de Teiva Archer, champion du monde en titre dans sa catégorie ceinture blanche master. Tous deux se sont logiquement imposés dans leur catégorie, samedi. Certains des membres de la sélection polynésienne de lutte, qui viennent de suivre un stage de haut niveau à Huahine dans le cadre du Projet Ambition 2027, se sont aussi distingués samedi, mais il est vrai que nombre de licenciés de la FPLAJDA sont multidisciplinaires, les différentes disciplines étant complémentaires.



La liste des qualifiés pour le TXTA International Ultimate Brazilian JJ est désormais connue, elle comporte 5 femmes, 32 hommes et 8 garçons de la catégorie juvéniles, une centaine de jeunes s’étant pour leur part qualifiés pour le Final Block (voir détail des sélectionnés sur le Facebook de Tahiti Xtrem Arts). Le Mā’ohi BJJ-GI 2025 a mis en scène un total de 394 compétiteurs représentant 27 clubs sur les 3 contests, un chiffre qui témoigne de la bonne santé du jiu-jitsu brésilien au Fenua.



