Jiu Jitsu Brésilien - Final Block : Manatua Lie et Toanui Langomazino au top

Le jiu jitsu brésilien connaît toujours autant de succès à Tahiti. La soirée du « Final Block » s’est déroulée samedi 9 juin à Mahina, elle a réuni environ 80 combattants parmi les meilleurs de Polynésie française. Les combats ont opposé les deux meilleurs de chaque catégorie à l’issue des deux journées de championnat proposées par la FDLDA, la fédération présidée par Hiro Lemaire.



Dans la catégorie « adulte 2 » réunissant les athlètes confirmés, du plus lourd au plus léger, à noter la victoire de Manatua Lie (+100 kg) et de Toanui Langomazino (-100 kg) les deux champions de la Tahitian Top team. Rumia Teinauri (-94 kg) du club Papara JJ Old School, qui avait tout gagné lors du championnat de Tahiti de beach wrestling, s’impose également. Tehau Sanford (-88kg) gagne sous les couleurs du team Millénium.



Tumaui Nordman (-82 kg), du club Press Kill Submission, récent médaillé d’or lors des Océania de lutte à Guam, est également sacré champion. Steven Pierson, ancien surfeur des WQS et ambassadeur du sport polynésien, n’a pas pu s’imposer face à Tevaitau Faterehia (-76 kg) du club Tahitian Top Team. Maui Lacaze (-70 kg) s’est imposé face à son sparring partner du team Millenium Marunui Le Cail, qui accédait au Final Block pour la première fois.



Du côté des femmes, victoire de la redoutable Sarry Pahape de la Tahitian Top Team en +75 kg, de Raruna Jaquot en -75 kg, toujours de la Tahitian Top Team, et victoire enfin de la judokate Poerava Temakeu en – 68 kg, du club Vénus BJJ. SB