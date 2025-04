Jeux vidéo: la console Switch 2 de Nintendo divise les joueurs japonais

Tokyo, Japon | AFP | jeudi 02/04/2025 - Manettes magnétiques, écran plus large et micro intégré: la console de Nintendo, la Switch 2, disponible à partir du 5 juin, a suscité des réactions mitigées jeudi chez les amateurs de jeux vidéo à Tokyo.



"Les nouvelles fonctionnalités de la console ont été un véritable choc...J'ai été agréablement surpris", a déclaré jeudi à l'AFP Rio Narita, un étudiant de 21 ans, au lendemain de la présentation par le géant japonais de sa nouvelle console.



Cette nouvelle machine, qui succède à la première Switch lancée en 2017 et écoulée à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde, conserve son concept de console hybride utilisable aussi bien en déplacement que connectée à une télévision.



A Akihabara, quartier tokyoïte connu pour ses boutiques spécialisées, les fans de jeux vidéo s'enthousiasment pour le "Game Chat", une nouvelle fonction permettant, grâce à un micro intégré, de discuter avec d'autres joueurs en simultané.



"Le chat vocal, c'est vraiment quelque chose. Car ça va rendre les jeux en ligne beaucoup plus amusants", a déclaré Shiori Takase, une joueuse de 34 ans.



Mais "cela pourrait aussi être dangereux pour les enfants, car ils pourraient se retrouver à parler à des gens bizarres", s'inquiète Sayaka Motoya.



- Prix et droits de douane -



Un autre paramètre divise les joueurs: son prix, 469,99 euros en Europe (449,99 dollars aux États-Unis), alors que sa devancière avait été lancée à 329,99 euros. Les exemplaires physiques des jeux coûteront entre 80 et 90 euros, soit 10 euros de plus que leur version numérique.



Le prix pourrait être un frein à l'achat "pour les jeunes ou ceux qui n'ont pas les moyens", affirme Sayaka Motoya, une étudiante de 18 ans.



Mais cette tarification élevée ne décourage par certains, comme Daigo, étudiant de 20 ans: "le prix est plus bas que ce à quoi je m'attendais (...)", a-t-il souligné.



Rio Narita est du même avis: "Compte tenu de l'écran plus grand et des fonctionnalités, je pense que (le prix) est inévitable", ajoute-t-il.



"Des jeux à 80 dollars, c'est un choix (...) Les jeux Nintendo sont fabriqués au Japon et les droits de douane ne s'appliquent pas aux biens numériques", a affirmé sur X, Daniel Ahmad, analyste de la firme Niko Partners.



En revanche, la Switch 2 elle-même pourrait durement pâtir de l'offensive douanière lancée mercredi par le président américain Donald Trump.



Nintendo fait fabriquer une partie de ses consoles au Vietnam et au Cambodge, deux pays qui se verront désormais imposés par Washington des taxes douanières de respectivement 46% et 49%.



Ces inquiétudes sur le prix de vente élevé et sur l'impact de la guerre commerciale ont fait dévisser l'action Nintendo de 6% jeudi matin à la Bourse de Tokyo, avant qu'elle ne modère ses pertes (-3,74% à 05H41 GMT).



- Incertitudes sur l'offre -



Cette nouvelle console ne constitue pas une révolution pour Nintendo, comme ce fut le cas en 2006 avec la reconnaissance des mouvements introduite par la Wii, mais selon Hideki Yasuda, analyste du cabinet japonais Toyo Securities, ce que les joueurs " désirent avant tout, c'est simplement une meilleure performance".



L'expert estime que 6 millions de consoles seront disponibles dès le lancement. A terme, Nintendo pourrait écouler 19 millions d'unités sur l'exercice fiscal 2025 et 21 millions l'année suivante, selon Toyo Securities.



Mat Piscatella, analyste du cabinet spécialisé Circana, parie lui sur 4,3 millions de consoles disponibles pour le marché américain tout en s'interrogeant sur la capacité de production du géant japonais.



"Etant donné les incertitudes du marché autour des droits de douane, et tout ce qui se passe aux Etats-Unis, nous verrons combien d'unités seront disponibles... La demande sera là, mais quid de l'offre ?", a-t-il commenté sur le réseau social Bluesky.



-"Mario Kart World"-



Parmi les jeux disponibles à son lancement, on trouvera "Mario Kart World", volet développé exclusivement pour la Switch 2 d'une des séries les plus populaires du groupe.



Ont également été présentés "Donkey Kong Bananza", jeu d'aventure en 3D avec le singe de l'univers Nintendo prévu pour le 17 juillet, "Kirby Air Riders", par le créateur de la série "Smash Bros", un nouveau "Hyrule Warriors", série annexe à la saga Zelda, ou "The Duskbloods", jeu exclusif à la Switch 2, prévu en 2026, du studio japonais auteur de "Elden Ring"



Alors que l'industrie du jeu vidéo connaît une crise de croissance à travers le monde, marquée par des vagues de licenciement, l'arrivée de la Switch 2 devrait redonner un coup de fouet aux ventes de consoles, en perte de vitesse.



Dès vendredi, de premiers joueurs tirés au sort pourront tester la nouvelle console au Grand Palais à Paris, dans le cadre d'une série d'événements organisés dans plusieurs villes, comme New York et Tokyo.