Jeux du Pacifique - La Polynésie participera aux Jeux du Pacifique en juillet 2019

Plus d’un an de litige…



Tout avait commencé le 27 octobre 2017, lorsque la Polynésie décidait de boycotter les Mini jeux du pacifique de décembre 2017. Une décision justifiée par l'acceptation par le Conseil des Jeux du concours de la "mauvaise" sélection tahitienne de boxe.



En effet, l'organisme du pacifique avait reconnu les athlètes de la "fédération tahitienne de boxe" de Tauhiti Nena comme représentants officiels de la Polynésie alors que cette dernière ne disposait pas de la délégation de service public. Le Pays avait en fait donné cette attribution à la "Fédération tahitienne de boxe anglaise".



La réponse du PGC était donnée le 10 décembre. Elle décidait alors de suspendre l'adhésion du Comité Olympique de la Polynésie française invoquant le motif de "l'ingérence du gouvernement Polynésien dans l'autonomie et l'indépendance des associations sportives".



Après renouvellement de son bureau, le COPF a tenté à deux reprises (en avril et en juin 2018) de rétablir la situation auprès du Conseil, en vain. Cette levée de suspension était donc une nouvelle que les athlètes Polynésiens n'attendaient plus. Le COPF aurait déjà commencé à sélectionner les meilleurs athlètes qui porteront les couleurs de la Polynésie.