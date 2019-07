Jeux du Pacifique 2019 – La délégation tahitienne invitée à la présidence

Extraits du discours d’Edouard Fritch :



« C’est avec beaucoup de joie que je vous souhaite à tous la bienvenue, ce soir, à la Présidence de la Polynésie française. Cette rencontre est organisée en votre honneur pour vous transmettre nos plus vifs encouragements avant le début de la compétition. (…) Sur les six disciplines où nous ne serons pas présents certaines ne se pratiquent pas sur le territoire, tel que le cricket ou encore le netball. »



« Toutefois, en ce qui concerne le rugby et le taekwondo, j’ai une pensée forte pour nos athlètes qui sont privés d’une participation à ces Jeux pour des divergences personnelles au sein des instances dirigeantes de ces deux disciplines. Je regrette énormément que les egos viennent mettre à mal l’intérêt général, et en particulier casser l’élan de nos jeunes et des bénévoles qui les encadrent dans le développement de leur discipline. »



« Face à ces situations anti-sportives, le gouvernement ne fait pas et ne fera pas d’ingérence dans les affaires internes au mouvement sportif. Nous ne ferons que dire le droit et la légalité des choses. Mais nous resterons vigilants, avec Madame la Ministre, sur les relations de partenariat qui existent entre le gouvernement et les fédérations sportives à travers la délégation de service public. Vigilant et intransigeant, je n’hésiterai pas à sanctionner de tels comportements anti-sport et anti-jeunes. Au final, ce sont eux qui sont lésés et qui paient. Je fais le vœu que les tensions qui peuvent exister au sein de certains mouvements sportifs polynésiens s’apaisent et que tous remettent l’ATHLETE au cœur des préoccupations. (…) »



« Les Jeux du Pacifique représentent la plus haute compétition sportive internationale à laquelle la Polynésie peut concourir sous son propre drapeau. C’est important pour votre pays et pour les Polynésiens. Vous serez notre fierté. 2019 représente la 16ème édition de ce grand moment sportif. Et de mémoire, la Polynésie n’a jamais failli au rendez-vous. Chers athlètes, vous avez la lourde tâche de perpétuer la tradition et de conserver la position de leader de la Polynésie française qui a toujours figuré sur le podium des meilleures nations sportives du Pacifique Sud. »



« Pour cela, tous les moyens ont été mis en place pour que vous puissiez participer dans les meilleures conditions. D’un côté, le Pays a accordé une enveloppe de 120.000.000 XPF au COPF pour le déplacement et la participation aux Jeux de la délégation que vous représentez ce soir. C’est la participation et la contribution des Polynésiens. De l’autre, vos coachs, vos encadrants, votre famille ont donné beaucoup de leur temps pour vous préparer, vous former et vous soutenir dans l’effort. C’est la participation de ceux qui vous aiment, de ceux qui vous sont proches et qui vous font confiance. »



« Pour gagner, la conjonction et la synergie de toutes les forces vives sont indispensables. Il faut jouer et cheminer collectif. C’est cette leçon de vie que je voudrais que vous reteniez tout au long de votre expérience à Samoa. A vous maintenant de donner le meilleur de vous-mêmes et de représenter dignement les valeurs du Sport et les valeurs de notre Pays. Je souhaite qu’à travers vous, sportifs engagés, toute notre jeunesse polynésienne aspire à acquérir les qualités qui vous rendent dignes. »



« A présent, c’est à vous de montrer l’exemple et d’être des modèles vertueux pour nos jeunes. Le regard des 280 000 Polynésiens se tourneront vers vous dans quelques jours pour suivre vos performances. Soyez fiers de votre drapeau et portez-le aussi haut que possible. »