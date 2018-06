Jeux de société, une p'tite partie ça vous tente?

PAPEETE, le 14 juin 2018 - La toute jeune association Tiki ludique organise une journée découverte de jeux de sociétés ce samedi à Fare ute. Les membres, ils sont une vingtaine, viendront avec leurs jeux qu'ils présenteront et animeront. Pour cette première édition, ils mettront l'accent sur les créations des éditions Libellud (Dixit, Mysterium, Looney quest, Dice forge).



Voyagez dans un monde onirique en faisant appel à votre imagination, votre interprétation et votre univers personnel. Tel est l'objectif du jeu Dixit des éditions Libbelud. Vous confrontez votre vision des cartes avec celle des autres joueurs, sous la houlette d'un conteur.



Vous êtes tenté par une partie ? Rendez-vous samedi à Papeete, au CJA de Fare ute pour faire une partie ou découvrir d'autres jeux des éditions Libbelud en compagnie de passionnés de jeux de société. Les membres de l'association Tiki ludique organisent une après-midi de rencontres dans leurs locaux.



À ceux qui ne s'intéressent pas au sujet, Gabriel, le fondateur de l'association assure: " on ne peut pas dire 'je n'aime pas les jeux de sociétés', car il y a aujourd'hui une offre extrêmement variée ". Il sort, chaque année, plus de mille nouveautés. " C'est comme au cinéma, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, toutes les envies, tous les budgets. On peut jouer 15 minutes comme 5 heures. Il y a des univers de jeux et des mécaniques de jeux très différents. "



Il y a des jeux de société réalistes, futuristes, oniriques, il y a des jeux de stratégie, de gestion, de simulation. " Et en plus, ils sont beaux. Avant, un beau jeu c'était l'exception, aujourd'hui c'est la norme ." Les plateaux, les cartes, les pions sont l'œuvre de créateurs.



Gabriel ainsi que les membres de l'association ont tous de copieuses ludothèques. " Le problème c'est qu'on n'a pas toujours les joueurs et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé l'association, pour nous rencontrer, nous faire connaître, pour construire une communauté. "



L'association ouvre aussi de nouveaux horizons. Les membres peuvent découvrir ou faire découvrir de nouveaux jeux, souvent sans avoir à passer par la case "lecture de règle" puisque les joueurs aguerris transmettent des explications simples aux novices.



Selon les passionnés, les jeux de société ont de nombreuses vertus. Ils permettent aux différentes générations de se retrouver, de passer du temps ensemble. Ils rassemblent autour d'une table des individus sans tenir compte de leur statut ou origine sociale. " Ils sont équilibrant, ils permettent de se mesurer les uns les autres, de relever des défis ." À vous de le vérifier.