Jeux de Polynésie : rencontre avec la délégation marquisienne

Chaque groupe d'île a organisé les mini-jeux pour maintenir les sportifs en action. Il y a eu deux mini-jeux au Nord, le premier a été organisé à Nuku Hiva en 2017 et le second en novembre 2018. Dans le Sud, on a fait notre mini-jeu, au mois de novembre

Chacun s'est préparé de son côté. Par exemple, les champions de Ua Pou ont un terrain de football pour s'entrainer. Ils ont fait des tournois avec la fédération, ainsi que plusieurs tournois pour rester en forme.

Il faisait un peu chaud quand on est arrivé, mais, je pense que la chaleur va jouer sur toutes les équipes. Un de nos footballeurs nous a dit que cela pouvait être à notre avantage, puisque lors de leur rencontre avec les jeunes de Tahiti, il voyait qu'ils étaient fatigués. Alors que nos joueurs se sont entrainés à différents moments de la journée, même quand le soleil était au zénith. L'objectif était justement d'être prêt physiquement face à toutes les situations.

"Pour le football, par exemple, dans la charte, il fallait que l'on retrouve des joueurs de moins de 20 ans, et là, nous avons eu en face les U17. On nous dit qu'il y a un problème technique parce que la sélection des U19 est en Nouvelle-Zélande. Donc, ils ont mis ces jeunes. Mais, ils ne sont pas mauvais, au contraire, ils ont un bon niveau pour leur âge. Sauf que les nôtres tiennent plus longtemps, du coup, ces jeunes craignent un peu les rencontres avec les grands. Mais, je trouve que cela peut être dangereux aussi pour ces jeunes, s'il y a trop d'écart au niveau de l'âge, même si techniquement, ils sont très bons.

Normalement, les jeux de Polynésie permettent aux champions de chaque archipel de se rencontrer. Sur Tahiti, il n'y a pas de jeux des archipels, du coup, ils ont pris les plus jeunes.

Je pense que s'ils avaient pris les plus grands, il y aurait eu trop d'écart entre les archipels et Tahiti, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. On sait que les séniors de Tahiti sont beaucoup plus forts que ceux des archipels, et s'ils jouent, les athlètes des archipels éloignés n'auront pas envie de venir sur Tahiti. Après, si on veut voir le niveau de nos archipels, ça aurait été mieux d'affronter les séniors. Mais, on sait aussi qu'on va se faire massacrer (rires).

Nous sommes arrivés mardi dernier, et nous sommes très contents de l'accueil, de l'hébergement, de la restauration, même si au départ, on devait se rendre dans une salle paroissiale protestante. Mais finalement, nous sommes contents d'être venus directement, et nous avons la chance de nous trouver dans les dortoirs, puisque nous avons tout à notre disposition. Alors que certaines équipes se retrouvent dans des classes, et ce n'est pas évident pour elles.

Pour l'instant, je n'ai eu aucune remarque de ce type. Et puis comme un artiste l'a dit : 'Gémir n'est pas de mise aux Marquises

Peut-être l'amour de son fenua Enata.

Il y en a qui le sont et d'autres non. Une fois, j'avais assisté à un match de handbal et je n'ai pas aimé la réaction d'un de nos joueurs, lorsqu'ils ont joué contre Moorea. J'en ai fait part à l'entraineur.

Non pas du tout. Cette année, nous avons pris avec nous un jeune, Lionel Tehaamoana, qui retransmet tout ce que nous faisons sur notre page facebook "Henua Enana". Avec lui, nous faisons un bilan de ce qui se passe chaque jour, et s'il le faut, je vais voir les responsables des équipes. Et quand il y a un souci, ils viennent me voir.

Je souhaite un joyeux noël à toute la Polynésie, et bien évidemment à l'archipel des Marquises. Passez une belle année 2019.