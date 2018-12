Jeux de Polynésie : rencontre avec la délégation des Raromata’i

"À part les autres disciplines, le football s’y est pris un peu tard, parce que nous avons aussi à cette même date, une manifestation à Huahine, le "Toa Mo’a". Ça fait 4 ans que cet événement a lieu et il attire même des communes de Punaauia, de Papeete… avec comme discipline, le futsal, le foot à 8. Et là, on nous annonce que Raiatea a été qualifié en football. Donc, les équipes de Raiatea s’étaient déjà inscrites au mois de juillet pour Huahine, ce qui fait que pour ces jeux de Polynésie, on ne s’est pas bien préparés et on le voit dans les résultats de football, où nous ne sommes pas à l’aise. C’est la première fois que Raiatea n’est pas sur le podium, au classement. C’est un peu décevant, mais bon, on a essayé de sélectionner l’avenir, les U20, avec trois vétérans. Par contre, pour le basket-ball, on sera en demi-finale… et pour les autres disciplines, on a pu aussi se préparer correctement, parce qu’on nous a annoncé en février que les Jeux de Tahiti Nui se feront en décembre."

"Non, en principe quand on est un athlète, on arrive à tenir peu importe les situations."

"Tahiti est en train de se projeter sur ses futures équipes."

"Au contraire, parce qu’il y a toujours un décalage entre les équipes de Tahiti, qui s’entraînent beaucoup et les îles. Pour nous, c’est réconfortant. On ne peut pas se mesurer à la sélection de Tahiti, sinon, ce ne sera pas la peine de venir, puisqu’on saura à l’avance qui remportera les jeux."

"Je n’ai pas vu cette attitude, de toute manière, je vais en parler avec le coach. J’ai vu le même scénario à Bora Bora et je leur ai dit qu’un athlète ne se comportait pas comme cela. À notre époque, dès qu’on faisait le bras d’honneur, on était sanctionné par un carton rouge. La provocation n’est pas une bonne chose."

"Nul n’est pas parfait. Il n’y a pas d’organisation parfaite, mais on essaye d’être à la page. Il faut vivre avec. J’ai vu la déclaration du coach de tennis de table, quand il disait, qu’on dormait bien, qu’on mangeait bien et qu’on jouait bien. Je crois que c’est significatif. Il y a d’autres qui rouspètent, et je leur dirai qu’il faut vivre avec ce que l’on a."

"C’est assez difficile parce que les sites de compétition sont espacés. En plus, nous avons des îles qui n’ont pas pu venir à ces jeux, comme Maupiti. Les champions de Maupiti en tū’aro mā’ohi, ne sont pas là. J’ai demandé au COPF de mettre des délégations dans chaque île, si on veut faire évoluer le sport. À notre époque, on avait une représentativité dans chaque île des Raromata’i."

"Ils sont assez grands et il faut les responsabiliser."

"Il faut que l’on ramène ce qui revient au sport. Il y avait 5 francs sur la canette de bière et ce budget a été noyé dans la masse budgétaire. C’est un appel au gouvernement. Si on ramène tout cela, on aurait aucun souci financier. Les clubs bâtisseurs subissent en ce moment. À l’époque, ces clubs étaient mis en avant et ils se chargeaient de leurs propres installations. C’était une réussite. Aujourd’hui, il n’y a presque plus d’aides."

"Je crois que les jeux sont une réussite. Il faut maintenant perpétuer, parce qu’à notre époque, c’était tous les quatre ans. C’est un événement fédérateur."