Jeux de Polynésie : rencontre avec la délégation des Australes

Ces jeux ont quand même été assez difficiles à mettre en place, étant donné qu’on a été avisé, il y a à peine trois mois. En principe, les délégations sont averties un an à l’avance. Cette année, on a tous été pris de court, mais on a fait ce qu’on pouvait

En effet. Pour moi, la période des jeux n’est pas adaptée par rapport au bateau et aux fêtes de fin d’année, puisque c’est une période où les familles veulent avoir leurs enfants avec elles. Si Rapa était venue, il aurait fallu que les athlètes viennent 15 jours avant les jeux, pour un retour le 12 ou 14 janvier à Rapa. Je le regrette vraiment, parce que ce sont des athlètes qui méritent d’être ici. Il y a eu des disciplines où ils ont gagné la médaille d’or. S’ils étaient là, il y aurait eu des surprises en futsal et en football, parce que ces équipes ont un potentiel. Le responsable de Rapa est certes déçu, mais ils ont pris la décision de ne pas venir. C’est la raison pour laquelle, nous avons pris les équipes qui ont remporté la médaille d’argent. Donc, Rimatara en football et en futsal masculin, et Rurutu en futsal féminin. Mais ces équipes n’ont pas eu le temps de se préparer.

Oui et non. Non parce qu’il faut savoir s’adapter, et effectivement, il y a une période fraîche aux Australes, mais ça va, parce qu’actuellement, il pleut beaucoup chez nous. Mais je ne pense pas que cela impactera le moral de mes jeunes

J’ai toujours trouvé que cela était une bonne idée, étant donné que les moyens ne sont pas les mêmes

"Pas du tout. Par contre, je souhaiterais que les délégations tahitiennes viennent dans les archipels au lieu d’aller à l’étranger, pour justement développer le sport dans les archipels. Tant qu’on n’aura pas ces relations, le sport des archipels n’évoluera pas. Il fut une époque, où le football et le volley-ball se déplaçaient dans les îles. Et depuis plus de 10 ans, on préfère balancer l’argent à l’extérieur que de le garder en Polynésie. On sait très bien qu’il y a des coupes du monde à mettre en place, mais il faut aussi trouver les moyens pour développer les archipels, et envoyer les équipes dans nos îles, ce serait une récompense et cela pourrait remonter le niveau des sportifs des îles."

"Il y a bien évidemment l’appui du Pays, mais il faut aussi que les clubs fassent des recherches de fonds et il faut que les communes participent également, c’est tout un ensemble. Les îles reçoivent tout le temps des clubs, donc, il n’y a pas de souci de ce côté-là. Il faut remettre ces liens en place."

"Nous sommes arrivés le 12 décembre et nous sommes composés de 155 personnes. Notre séjour se passe bien, même s’il y a eu quelques petits problèmes. Mais, on en a parlé en réunion et je n’ai pas envie de déballer tout cela sur la place publique."

"Non, pas du tout. Nous sommes situés dans des logements bien adaptés, où il y a de la verdure. On a eu un petit souci au départ avec un manque de WC et de douches, mais cela a été résolu par la suite."

"C’est normal, si Rapa était là, on aurait pu atteindre la 3e place. Je dis qu’aux Australes, il y a beaucoup à faire et il ne faut pas oublier que le sport s’est arrêté il y a plusieurs années, et les anciens se sont arrêtés. Il fallait aussi renouveler les cadres."

"Il n’y a pas plus fair-play qu’eux."

"Je suis avec eux tous les jours."

"Je souhaite que les fédérations s’impliquent un peu plus et qu’elles envoient nos sélections dans les îles. C’est ce qui va apporter un plus dans le développement des archipels. Il ne faut pas regarder seulement Tahiti. Il faut que les fédérations aillent vers les îles. Il faut reprendre ce qui a été fait avec Napoléon Spitz et Reynald Temarii, en envoyant des formateurs et des instructeurs dans les îles. Il faudrait relancer aussi les délégués du COPF dans chaque archipel, pour qu’il y ait une communication sincère entre les archipels et Tahiti."