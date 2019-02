Jeune cycliste fauchée à Papeete : la conductrice et les passagers du véhicule condamnés

Les quatre jeunes gens ont été présentés ce mardi devant le tribunal correctionnel pour pour répondre des chefs de « blessures involontaires », délit de fuite » et « non assistance à personne en danger ». En présence de la victime et de ses parents, les prévenus ont reconnu les faits tout en indiquant que la victime n'avait pas « respecté le code de la route » . « Dans ce dossier, nous avons la désagréable impression que votre seule préoccupation était de vous protéger » a commenté le président du tribunal face à l'absence manifeste de remords des quatre jeunes gens. « Nous avons l'impression qu'il vous fallait attendre de voir si la victime était morte ou non pour réagir » , a poursuivi le magistrat, visiblement agacé par l'attitude des prévenus.



Agacement partagé par le conseil de la victime, Me Roy Croze selon laquelle il est très « rare » d'arriver « à un tel niveau de collusion et d'absence de regrets. » Lors de sa plaidoirie l'avocate a évoqué sa cliente, « incapable de s'exprimer » sur les faits puisqu'elle n'a « aucun souvenir » de l'accident : « Ils cherchaient un mort sur les réseaux sociaux, ils auraient plutôt dû chercher au fond de leurs consciences ».



Le procureur de la République a requis 12 mois de prison avec sursis à l'encontre de la conductrice du véhicule et des peines de six à deux mois de prison avec sursis à l'encontre des trois autres prévenus. Dans ce dossier « extrêmement désagréable » , le représentant du ministère public a ensuite déploré « un contexte dans lequel tout a été mis en œuvre, dont des réunions avec des détails macabres, pour taire le passage à l'acte ».



Selon Me Aureille, conseil des quatre mis en cause, le fait que la victime n'avait ni feux ni gilet est l'une des causes principales de l'accident. Selon l'avocat, « la non assistance à personne en danger est une obligation morale et non juridique ».



Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement condamné la conductrice à 18 mois de prison avec sursis. Au regard de ses antécédents judiciaires, l'un des prévenus qui était poursivi pour complicité de délit de fuite, à écopé de 12 mois de prison ferme. Les deux autres prévenus ont été condamnés à des peines de deux mois de prison avec sursis.