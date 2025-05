Jeu de piste: la Chouette d'or a été trouvée en Moselle

Paris, France | AFP | vendredi 02/05/2025 - La Chouette d'or, solution d'un jeu de piste géant qui a passionné des milliers de participants, a été trouvée en octobre dans le village mosellan de Dabo (est de la France), a annoncé le co-inventeur de cette énigme vendredi, 32 ans après son lancement.



Michel Becker, responsable de cette chasse au trésor, ménage ses effets depuis que l'emplacement de la cache a été découvert dans la nuit du 2 au 3 octobre 2024, ne communiquant qu'au compte-gouttes pour maintenir l'intérêt des "chouetteurs".



Le secret était depuis gardé sur l'emplacement de la découverte: ceux qui voulaient l'apprendre ont dû réserver et payer leur place pour l'une des 500 séances événement d'un documentaire de 1H10, "La découverte de la chouette d'or", diffusé seulement vendredi et samedi.



Dans le film, le nom de Dabo est dévoilé, ont précisé les organisateurs vendredi soir à l'AFP. Ils ont déjà annoncé le lancement d'une nouvelle saison de cette chasse au trésor.



La Chouette d'Or avait été enterrée en avril 1993 dans un endroit qu'il fallait identifier grâce à 11 énigmes présentées dans le livre "Sur la trace de la chouette d'or".



Déterrer la réplique permettait de remporter la chouette, sculpture d'une dizaine de kilos en métaux précieux. Sa valeur avait été initialement estimée à un million de francs (150.000 euros).



Le créateur de l'énigme était un auteur de livres sur le marketing, Régis Hauser, qui avait pris le pseudonyme de Max Valentin et qui est mort en 2009. Michel Becker a conçu la sculpture, réalisée par un orfèvre.



Après un long conflit entre Becker et les héritiers de Hauser, le jeu avait été relancé en 2021, avec de nouveaux indices sur le réseau social Discord.