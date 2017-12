Jeu Shell Pacific : Alvane Doom remporte deux billets pour Los Angeles

PAPEETE, le 05 décembre 2017 - Il ne reste que deux billets d'avion à gagner dans le cadre du jeu organisé pour les 30 ans de Pacific Energy. Alvane Doom est l'heureux gagnant de deux billets d'avion Papeete/Los Angeles/Papeete. il est allé récupérer son prix mardi à la station Shell de Prince Hinoi.



Jeudi était une journée comme les autres pour Alvane Doom jusqu'à ce qu'il reçoive un appel lui annonçant qu'il venait de remporter deux billets d'avions pour Los Angeles. "Quand ils m'ont appelé c'était une grande surprise. Tout de suite je me suis dit-bon c'est pour les deux billets (rires)- c'était sûr que j'allais gagner cette fois-ci.(rires); ça fait longtemps que je joue aussi (rires)."

Quand il a reçu l'appel, Alvane Doom se trouvait à Moorea, "une semaine par mois je suis à Moorea quand ils 'mont appelé j'étais dans ma cour tranquillement. J'étais en train de nettoyer". Mardi après-midi, dès son arrivée de Moorea, il est allé récupérer son prix à la Station Shell de Prince Hinoi. "Dès que j'ai su, j'ai appelé ma femme pour lui dire – on va à Los Angeles, on v apprendre l'avion!-" se souvient-il.



Alvane partira à Los Angeles avec son épouse, "elle est ravie", indique –t-elle un sourire en coin en la regardant, "en tout cas, elle est plus prête que moi!"



Alvane et son épouse se rendront à Los Angeles "dès l'année prochaine, il faut qu'on prépare les finances aussi (rires). Madame est tout à fait contente. "Le couple s'est déjà rendu plusieurs fois aux 2tat Unis, "on va y aller pour des bonnes vacances. On va bien manger, un peu de shopping, pas de casino (rires).", s'il est venu seul récupérer son prix, c'est parce que sa femme "est déjà en train de tout préparer pour le voyage" blague-t-il. Alvane Doom avait rempli son bulletin chez Shell à Papara.



Si vous souhaitez également remporter un séjour à Los Angeles, rendez-vous dans toutes les stations Shell ou Pacific. Un bulletin de jeu vous sera remis. Il ne vous restera plus qu'à le remplir et à le mettre dans l'urne prévue à cet effet. Il ne reste plus que deux billets en jeux.