Jeu Be Happy : La caravane du Tiurai

PAPEETE, le 5 juillet 2019. (COMMUNIQUE) A l’occasion du jeu concours BE HAPPY qui a commencé le 1 juillet dernier, une centaine d’animations en points de vente vont avoir lieu du 8 au 19 Juillet 2019 sur Tahiti et Moorea. Durant ces animations, exclusivement réservées aux majeurs, vous pourrez gagner des tickets à gratter et des goodies ! Aussi à chaque animation, un bulletin sera tiré au sort dans l’urne du point de vente, et l’heureux élu remportera une pochette cadeau de ticket à gratter d’une valeur de 1.000 F ! Elle sera à récupérer directement dans le point de vente concerné, avec votre pièce d’identité. Pour suivre l’actualité de la Caravane du Tiurai, il vous suffit d’écouter les ondes de Radio 1 et Tiare FM !



Les animations auront lieu :



Lundi 8 Juillet : 8h30 à 9h00 au Fare Loto, 9h30 à 10h00 au Magasin Louise, 10h30 à 11h au Magasin Polynesia, 11h30 à 12h00 à la Boulangerie Swik, 13h à 13h30 à la station Total Taaone, 14h à 14h30 à U Express Faaa, 15h à 15h30 à U Express Weekend



Mardi 9 Juillet : 8h30 à 9h00 à la Station Total Heiri, 9h30 à 10h00 au magasin Punaauia, 10h30 à 11h à Happy market Paea, 11h30 à 12h00 à Super U Tamanu Punaauia, 12h30 à 13h00 au Marché Fraîcheur Paea, 14h à 14h30 au magasin Ah Yin, 15h00 à 15h30 au Libre Service Vaiarii Nui



Mercredi 10 Juillet : 8h30 à 9h00 à U Express Cécile, 9h30 à 10h00 à la Station Mobile Arue, 10h30 à 11h à Super U Venustar, 11h30 à 12h00 à la Station Shell Mahina, 13h à 13h30 à la Boutique U, 14h à 14h30 au Magasin Louise Mission, 15h à 15h30 à la Station Total Prince Hinoi



Jeudi 11 Juillet : 8h30 à 9h00 à la Station Total Heitiare, 9h30 à 10h00 à Super U Tamanu Papara, 10h30 à 11h au Magasin Eliane, 11h30 à 12h00 au Magasin Tautira, 13h à 13h30 au Supermarché Taiarapu Nui, 14h à 14h30 au Magasin Maruia Jr, 15h à 15h30 à Sun Boutic



Vendredi 12 Juillet : 8h30 à 9h00 Tabac Cadeaux de la Poste, 9h30 à 10h00 à Easy market Prince Hinoi, 10h30 à 11h à Vodafone Papeete, 11h30 à 12h00 à la Station Total du Stade, 12h30 à 13h à So Good, 13h30 à 14h Supermarché Manava, 14h30 à 15h la Civette.



Lundi 15 Juillet : 8h30 à 9h00 à Champion Mahina, 9h30 à 10h00 au Libre Service Jissang, 10h30 à 11h au Magasin Sabine, 11h30 à 12h00 au Libre Service Proxi Hitia’a, 13h à 13h30 au Supermarché Taiarapu Nui, 14h à 14h30 à la StationShell Papearii, 14h30 à 15h au Magasin Eliane



Mardi 16 Juillet : 8h30 à 9h00 au Marché Pater, 9h30 à 10h00 au Super Marché Mahina, 10h30 à 11h au Magasin Louise, 11h30 à 12h00 à Vodafone Papeete, 12h30 à 13h00 à la Station Shell Prince Hinoi, 13h30 à 14h00 à la Statio Shell Arue, 14h30 à 15h au Magasin Mow Kee



Mercredi 17 Juillet : 7h30 à 8h au Magasin Alam, 8h30 à 9h00 à Bayside Market, 9h30 à 10h00 à Kina Eia Nui, 10h30 à 11h au Magasin Hani, 11h30 à 12h00 à La Pirogue, 12h30 à 13h00 à Champion Toa Moorea,



Jeudi 18 Juillet : 8h30 à 9h00 à U Express Marina, 9h30 à 10h00 à la Station Pacific Shell Route des Plaines, 10h30 à 11h au Magasin Laut, 11h30 à 12h00 au Libre Service Tehiti, 12h30 à 13h au Magasin Ah Yin, 13h30 à 14h au Magasin Maruia Jr, 14h30 à 15h à Super U Tamanu Papara



Vendredi 19 Juillet : 8h30 à 9h00 au Fare Loto, 9h30 à 10h00 au Magasin Orohiti, 10h30 à 11h à Tahiti Glace Pamatai, 11h30 à 12h00 au magasin Mou Chi Youk, 12h30 à 13h au Magasin Louise Mission, 13h30 à 14h à la Station Shell RDO, 14h30 à 15h au Magasin Polynesia.



Pour participer au jeu concours BE HAPPY, il faut joindre 5 tickets non gagnants des jeux Astro, ‘Ori Tahiti ou bien Coco Bingo au bulletin de participation disponible chaque jour dans le Tahiti Infos et glisser le tout dans l’urne en point de vente pour tente de gagner l’un des 40 super cadeaux. Le jeu concours BE HAPPY c’est plus de 2.700.000 F de cadeaux ! Le jeu concours de la Pacifique des Jeux est organisé en partenariat avec Nautisport, Radio 1, Tiare FM, InterContinental et Vodafone.



Le premier tirage aura lieu le jeudi 25 Juillet prochain à 10h30 en direct sur Radio 1 et Tiare FM.



Règlement disponible sur simple demande. Jeu concours gratuit sans obligation d’achat, réservé aux majeurs.