Jeanfi "Décolle" au Tahiti Pearl Beah Resort Arue

Papeete, le 4 octobre 2019 - L'humoriste Jeanfi sera sur scène les 13 et 14 février au Tahiti Pearl Beach de Arue. L'ancien steward d'Air France, qui a décidé de voler de ses propres ailes, présentera son spectacle Jeanfi Décolle.



Reconversion réussie pour Jeanfi Janssens, cet ancien steward d'Air France, qui sera sur scène les 13 et 14 février au Tahiti Pearl Beach de Arue.

Vous l’avez peut-être déjà croisé sur un vol long-courrier ou découvert lors de passages TV remarqués chez Stéphane Plaza, Arthur, Michel Drucker … Ce steward exubérant, accro à la chirurgie esthétique et victime des crédits conso, conte l'envers d'un décor unique et délirant, de son enfance dans le nord de la France aux passagers qu'il sert à bord... Avec son accent ch'ti et son incroyable répartie, Jeanfi Décolle vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais oublier d'où l'on vient.

De son vrai nom Jean-Philippe Janssens né à Maubeuge, il est initialement engagé comme steward chez Air France et décide de mettre sa carrière de côté pour se lancer dans l’humour et voler de ses propres ailes. Il officie aux Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur la radio RTL depuis 2016.

" Je suis un authentique steward de métier. J’ai pratiquement 17 ans d’ancienneté et de nombreuses heures de vol au compteur. Le fait de voyager et de me déplacer tout le temps m’a permis de regrouper mes anecdotes. J’ai décidé d’arrêter de voler pour me consacrer à faire rire les autres, poussé par mes amis, mes collègues, ma famille… tous persuadés que j’avais un don pour faire rire", avoue-t-il.