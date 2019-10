Jean-Michel Monot passe le relais

PAPEETE, le 8 octobre 2019 - Joe Tapare a succédé à Jean-Michel Monot à la présidence de la Fédération tahitienne de triathlon. Pour rappel, les fédérations renouvellent leur bureau tous les quatre ans, dans les mois qui suivent les Jeux du Pacifique.



Le bilan des derniers Jeux du Pacifique, qui se sont déroulés au Samoa en juillet, est historique pour le triathlon tahitien puisque cinq médailles d’or et une médaille d’argent ont été remportées par les athlètes tahitiens sur les six possibles.



Le président sortant a déclaré : “Il y a quatre ans, lors de ma nomination, je m'étais engagé à ne pas renouveler mon mandat. Il est bon en effet qu'un maximum de personnes s'engage dans la gestion d'associations comme notre fédération. Ainsi, avec le temps, dynamisme, créativité et ouverture favorisent la bonne santé d'une activité. (…) une page se tourne. Je souhaite un mandat tout autant passionnant au nouveau conseil.”