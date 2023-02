Jean Imbert, nouveau chef des restaurants du Brando

Tahiti, le 20 février 2023 – Le chef cuisinier Jean Imbert, devenu célèbre après avoir remporté l'émission Top Chef sur M6, vient d'annoncer qu'il prend la tête des trois restaurants de l'hôtel The Brando à Tetiaroa.



La nouvelle a été largement relayée par les médias métropolitains. Le célèbre chef cuisinier Jean Imbert vient d'annoncer qu'il prend la tête des trois restaurants de l'hôtel The Brando, à Tetiaroa, le Bob's Bar, le Beachcomber Café et Les Mutinés. Dans sa publication sur son compte Instagram, Jean Imbert, qui avoue être fan des films de Marlon Brando, confie avoir toujours “rêvé” de devenir le chef des restaurants de l'hôtel de luxe depuis sa création, il y a huit ans, “son hôtel préféré”. Il prévoit d'y servir une cuisine “authentique et locale” et de “travailler avec les producteurs et les pêcheurs pour mettre en valeur les produits que la nature nous offre”. Selon Dick Bailey, le directeur de l'hôtel interrogé par le magazine Vanity Fair, Jean Imbert “incarne la noble tradition française de la cuisine conjuguée à un sens aigu de la modernité”.



Jean Imbert est devenu célèbre après avoir remporté la saison 3 de l'émission Top Chef sur M6, en 2012. Il est aujourd'hui à la tête de plusieurs tables de renom, celles du Plaza Athénée, de l'hôtel Cheval Blanc à St-Barth, du restaurant Monsieur Dior au 30 avenue Montaigne et du train Venice Simplon-Orient-Express.