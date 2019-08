Papeete, le 26 août 2019- Ietonia Jordan fait partie de la dizaine d'étudiants qui vont rejoindre la première promotion du Bachelor QSE du Cours Bufflier. Bientôt spécialisée en Qualité, Sécurité et Environnement, la jeune femme espère décrocher un job dans ce domaine prometteur en Polynésie.



"Moi, ce qui me motive, c'est de travailler dans un domaine qui m'intéresse, je veux un job qui me donne envie de me lever", revendique d'emblée dans un grand sourire Ietonia Jordan, étudiante dans la première promotion du Bachelor européen QSE-RSE (Qualité, Sécurité et Environnement-Responsabilité sociétale de l'entreprise) du Cours Bufflier à Papeete.



Bac en poche, la jeune femme a travaillé pendant dix ans comme employée polyvalente dans les foires pour gagner sa vie. Pas vraiment passionnée par ce job alimentaire, Ietonia a décidé de changer le cours de son destin en retournant sur les bancs de l'école. Pas facile pour cette maman de deux jeunes enfants de reprendre les cours. "J'ai vraiment beaucoup travaillé pour reprendre les études, c'est difficile après une longue interruption, mais cela se fait à force de travail. J'ai intégré un BTS Assistant manager en alternance car ça permettait de bien mettre en pratique ce que l'on apprend en cours. Ce BTS a été un vrai tremplin, je ne pensais pas que j'étais capable d'aller jusque-là" , précise Ietonia. Et la jeune femme, confiante, est même allée encore plus loin. Cette année, elle a décidé de se spécialiser en suivant en alternance le Bachelor européen en QSE-RSE, niveau bac +3.