"Je ne lâcherai pas mon père même si je suis dans la politique" (Vaitea Legayic)

Ça me fait mal puisqu'elle a œuvré avec moi pendant des années. Elle sait comment je travaille et les rouages… À un moment donné, je comptais sur elle pour prendre la succession. Aujourd'hui, j'ai 65 ans, peut- être que je quitterai la confédération dans 3 ou 4 ans. Ça n'a pas été facile aussi pour moi, mais je connais bien mes enfants. Et avant de prendre une décision, ils viennent toujours me consulter, et la décision, je ne la donne pas du jour au lendemain. Ils me relancent à plusieurs reprises. Après, je me suis dit que c'était son choix et si elle veut faire ça pourquoi pas ? Elle veut suivre la voie de sa grand-mère. Je ne peux pas l'en empêcher.

Au niveau du gouvernement, ou de l'assemblée, elle pourra avoir plus d'attention sur les doléances sociales, sur la politique sociale. Aujourd'hui, on considère les travailleurs comme les vaches à lait. Il ne faut pas oublier qu'on a aucune politique au niveau de la jeunesse. C'est comme une bombe à retardement, et quand ça pète, c'est pire qu'une bombe atomique. Il y a un point que je souhaiterai remettre en place et sur lequel je discuterai avec les autres organisations intersyndicales, c'est celui de remettre le service national. Ça va diminuer peut-être la délinquance chez nous et pourquoi pas en métropole. Depuis qu'on a supprimé le service national obligatoire, on a une énorme recrudescence de la délinquance, en plus, il n'y a pas de politique de la jeunesse.