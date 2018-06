"Je dépasse, je m'écarte", un panneau pour protéger les cyclistes

PAPEETE, le 7 juin 2018- Le ministre de l’Equipement et des transports, René Temeharo, a participé, jeudi matin, à l’inauguration du premier panneau routier relatif à la sécurité des cyclistes, à l’entrée de la commune de Faa’a, en présence notamment du capitaine Vigneux, de la gendarmerie nationale, de Teva Bernardino, président de la Fédération Tahitienne de Cyclisme (FTC), et d’un représentant de la commune de Faa’a.



Afin de lutter contre l’insécurité routière et la hausse de la mortalité des usagers vulnérables sur les routes, la Direction de transports terrestres, en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, la Direction de la santé publique (DSP), le comité des sociétés d’assurance (COSODA) et la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC), a en effet décidé de lancer une campagne de sécurité routière sur le thème du « partage de la route ».



A cet effet, plusieurs actions ont été menées depuis le deuxième semestre de l’année 2017 :

- la large diffusion en milieu scolaire de deux affiches, l’une sur « les sens de circulation », et la seconde sur « le dépassement du vélo et la traversé du passage piéton » ;

- la projection de deux animations des affiches précédemment citées dans toutes les salles de cinéma ;

- la réalisation d’une vidéo sur les règles d’usage et de partage de la route ;

- la fabrication de panneaux routiers sur le dépassement du cycliste.



La Direction des transports terrestres, avec le soutien de la Direction de l’équipement, met désormais en œuvre le dernier point de cette campagne, soit l’implantation de 15 panneaux routiers sur lesquels figure le message « je double, je m’écarte » accompagné de pictogrammes indiquant aux conducteurs de laisser une distance de sécurité d’un mètre minimum entre leur véhicule et les cyclistes lors d’un dépassement. Ces derniers seront implantés sur les routes de ceintures de Tahiti et de Moorea.



Les emplacements de ces panneaux routiers ont été choisis en fonction des zones qui représentent le plus de risques pour les cyclistes, comme le col du Tahara’a ou le tunnel Arahoho à Tiarei.





-o-o-o-o-