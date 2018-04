Jazz au conservatoire : une diva chic et choc

PAPEETE, le 17 avril 2018 - La diva américaine du Blues et du Jazz, Avis Harrell, a fait le show lors de la première répétition du Big Band de Jazz du conservatoire, lundi soir, dans le grand auditorium de l'établissement. Elle sera en concert ce mercredi soir, dans les jardins du Conservatoire.



Généreuse, virtuose et dans le swing, Avis Harrell a montré comment elle pouvait vivre et communiquer, en toute simplicité mais avec une incroyable énergie, son amour de la Musique en entraînant à sa suite les 23 musiciens de la formation dirigée par le maestro, Frédéric Rossoni



Le grand public la retrouvera dès ce mercredi soir à 19 heures, dans les jardins du Conservatoire à Tipaerui, à l'occasion d'un premier concert gratuit à ciel ouvert, où elle et le second artiste international invité du festival, le pianiste vénézuélien Otmaro Ruiz *, joueront avec les groupes locaux.



Ceci avant une magnifique Nuit du jazz au grand Théâtre de la Maison de la Culture vendredi soir.