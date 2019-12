Japon: un homme arrêté pour avoir appelé 24.000 fois son service client

Tokyo, Japon | AFP | mardi 02/12/2019 - Un retraité japonais a été interpellé après avoir appelé environ 24.000 fois en deux ans le service client de son opérateur téléphonique, au motif que cette société n'aurait pas respecté son contrat, selon la police et des médias locaux.



Cet homme de 71 ans a été placé en garde à vue la semaine dernière après avoir effectué plus de 400 appels en une semaine auprès d'un service clientèle de l'opérateur téléphonique KDDI, a expliqué mardi à l'AFP un porte-parole de la police de Tokyo.

"Il voulait que des salariés de KDDI viennent chez lui s'excuser d'avoir violé son contrat. Il raccrochait aussi souvent juste après avoir composé le numéro", a détaillé ce porte-parole.

L'homme a été arrêté pour délit d'"entrave" à une activité commerciale normale, toujours selon ce porte-parole.

Selon des médias locaux, son harcèlement téléphonique durait depuis deux ans, pour un total de quelque 24.000 appels depuis des cabines publiques, pour exprimer son mécontentement et insulter ses interlocuteurs au bout du fil.

Les services client par téléphone sont extrêmement répandus au Japon. Beaucoup de ces numéros sont gratuits et les temps d'attente généralement courts, ce qui peut favoriser des abus.