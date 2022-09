Japon: le typhon Talas fait deux morts et provoque des coupures électriques

Tokyo, Japon | AFP | dimanche 24/09/2022 - Des milliers de personnes étaient privées d'électricité et d'eau courante dimanche dans le centre du Japon, après le passage du typhon Talas qui a fait deux morts et un disparu.



Les deux personnes décédées sont un habitant de Kakegawa, dans la préfecture de Shizuoka, dont la maison a été emportée par un glissement de terrain, et un habitant de la ville voisine de Fukuroi dont le véhicule a été submergé, selon un responsable des secours.



Une troisième personne reste portée disparue après la chute de sa voiture dans un trou qui s'est creusé subitement au milieu de la chaussée à Kawanehoncho, également dans la province de Shizuoka, a précisé à l'AFP ce responsable.



Le typhon Talas a été rétrogradé samedi au rang de dépression après avoir longé la côte Pacifique du Japon en provoquant des pluies diluviennes.



Plus de 120.000 foyers ont été privés d'électricité samedi et 2.910 d'entre eux l'étaient encore dimanche dans les préfectures de Shizuoka et Chibu, selon la compagnie Chubu Electric Power.



Environ 55.000 foyers étaient également privés d'eau courante dimanche dans la préfecture de Shizuoka, selon les autorités locales.



Le Japon est frappé par une vingtaine de typhons chaque année, entre l'été et l'automne. La semaine dernière, quatre personnes avaient été tuées et 147 blessées lors du passage du typhon Nanmadol dans le Sud-Ouest de l'archipel.

le Dimanche 25 Septembre 2022 à 12:07 | Lu 92 fois