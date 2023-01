Japon et Inde entament leurs premières manoeuvres militaires aériennes communes

Tokyo, Japon | AFP | lundi 15/01/2023 - Le Japon et l'Inde ont lancé lundi leur premier exercice militaire aérien commun près de Tokyo, dans une volonté de renforcer leurs liens de sécurité et de défense face à l'affirmation croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique.



Ces manoeuvres, qui doivent durer 11 jours à la base aérienne de Hyakuri au nord-est de Tokyo, impliquent notamment huit avions de combat F-2 et F-15 des Forces japonaises d'autodéfense et 150 membres de l'Indian Air Force, a précisé le ministère nippon de la Défense.



Les chefs de la diplomatie et de la défense des deux pays avaient décidé de ces manoeuvres lors d'une rencontre à New Delhi en novembre 2019, mais leur exécution avait été reportée à cause de la pandémie de Covid-19.



Le Japon et l'Inde forment avec les Etats-Unis et l'Australie l'alliance informelle dite "Quad", initiée en 2007 et relancée en 2017 autour d'un désir commun de ces Etats de faire contrepoids à l'influence économique, militaire et technologique croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique.



Le Japon, qui a organisé au cours des derniers mois plusieurs exercices militaires communs avec ses alliés, procède actuellement à un vaste remaniement de sa politique de défense pour contrecarrer la puissance militaire chinoise.



Tokyo a ainsi approuvé en décembre une nouvelle "stratégie de sécurité nationale" prévoyant de doubler son budget annuel de défense en le faisant passer d'environ 1% de son PIB à 2% d'ici 2027.



Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré la semaine dernière les dirigeants de cinq autres pays du G7 lors d'une tournée en Europe et en Amérique du Nord, au cours de laquelle ont notamment été annoncés un accord militaire avec Londres et une extension du traité nippo-américain de sécurité au domaine spatial.

le Lundi 16 Janvier 2023 à 05:16 | Lu 65 fois