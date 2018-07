Japon: deux morts de plus et des disparus à cause de violentes pluies

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 05/07/2018 - Deux personnes sont décédées vendredi au Japon, après une première victime jeudi, et plusieurs autres sont portées disparues en raison des violentes précipitations qui s'abattent sur l'ouest du pays où sont rapportés de nombreux dégâts.



L'agence de météorologie nationale a prévenu qu'elle était susceptible d'élever au maximum son niveau d'alerte pour plusieurs régions où inondations et glissements de terrains sont particulièrement redoutés.

Déjà plus d'un mètre d'eau est tombé en 72 heures dans une partie de la préfecture de Kochi (sud-ouest), selon les météorologues.

"Le risque de dégâts majeurs est très élevé", a mis en garde l'agence qui qualifie de "terribles" les pluies en cours et à venir "dans une large partie du Japon, d'ouest en est".

Après un ouvrier de chantier emporté jeudi dans un fossé, un homme de 59 ans a été découvert décédé dans une rivière de Hiroshima (sud-ouest). Dans la préfecture de Gifu a été trouvé dans la nuit le corps d'une femme âgée gisant au milieu d'une zone inondée près d'un cours d'eau.

Par ailleurs, une quinquagénaire portée disparue jeudi à Kyoto et dont la voiture est tombée dans un cours d'eau pourrait être la personne découverte vendredi en état d'arrêt cardiaque en aval de la même rivière, selon la chaîne publique NHK.

Des maisons se sont effondrées par endroits, en raison de glissements de terrain, et des routes ont été saccagées dans la région de Kitakyushu.

Les médias montraient des images de cours d'eau boueux en furie dans diverses localités.

Le Japon est souvent traversé par d'importants fronts pluvieux en plus des typhons qui le balayent régulièrement en été.

Des ordres d'évacuations ont été émis jeudi et vendredi pour au moins 170.000 personnes des régions de Kobe, Fukuoka, Osaka, Nagano ou Kyoto, d'après l'Agence de gestion des incendies et désastres naturels.

Selon la chaîne NHK, des recommandations de rejoindre un refuge ont également été données à environ un million d'habitants de diverses régions où les risques sont actuellement modérés mais pourraient devenir rapidement importants.