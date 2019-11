Japon: des dizaines de tortues en danger disparaissent d'un zoo

Tokyo, Japon | AFP | jeudi 07/11/2019 - Plus de 60 tortues d'une espèce en danger ont disparu d'un zoo de l'île subtropicale japonaise d'Okinawa, ont rapporté des responsable du parc animalier, qui soupçonnent un vol.



"Nous les nourrissons deux fois par semaine et un des gardiens a remarqué que leur nombre avait sensiblement diminué", a déclaré à l'AFP Kozue Ohgimi, un chef de section du zoo et muséum d'Okinawa (sud du Japon).

Les responsables du zoo ont constaté que des câbles servant à fixer un filet recouvrant l'enclos des tortues avaient été retirés en plusieurs endroits.

"Les filets étaient suffisamment relâchés pour qu'un adulte puisse se faufiler à l'intérieur de la zone" des tortues, a précisé M. Ohgimi.

La direction du zoo craint que les tortues n'aient été volées pour être vendues comme animaux de compagnie sur le marché noir. "Elles se négocient à des prix élevés", a souligné M. Ohgimi.

Ces disparitions ont été signalées à la police locale, qui enquête, a précisé le zoo.

Il s'agit d'animaux de petite taille ne mesurant pas plus de 20 centimètres de long.

Au total, 64 tortues ont disparu: 15 tortues de feuille de Ryukyu et 49 Cuora flavomarginata.

Ces deux espèces sont sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature et également désignées "trésor national" par l'Agence japonaise des Affaires culturelles, rendant leur commerce interdit.