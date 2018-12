Janvier 2018 dans le rétro : Le projet des îles flottantes prend l'eau en Polynésie

3 janvier : Michel Bourez annonçait avoir demandé Vaimiti Laurens en mariage. En plus d'être un bon surfeur, le spartran se montrait homme très amoureux et romantique en annonçant sur sa page Facebook avoir demandé Vaimiti Laurens, sa compagne depuis neuf ans, en mariage. Celle-ci a dit oui !



7 janvier : Une forte activité orageuse est annoncée par Météo-France sur l’agglomération de Papeete et le nord de Tahiti avec des cumuls de précipitation prévus exceptionnels.



10 janvier : Mort de Te ara tau, la tortue mâle centenaire du Jardin botanique de Papeari. L’animal est mort de ses blessures après avoir été attaqué par des chiens errants, quelques jours plus tôt. Te ara u'i, la tortue femelle également blessée lors de cette attaque, s'en sort avec des blessures importantes.



16 janvier : Le département américain des Transports donnait l'autorisation à French Blue de desservir San Francisco. La compagnie aérienne low-cost pouvait désormais commercialiser des vols entre Tahiti et Paris via San Francisco avec une escale possible sur le sol américain.



21 janvier : Marguerite Lai, fondatrice de la troupe O Tahiti E, a reçu la médaille de l'Ordre national du mérite. La distinction nationale lui a été remise par Mgr Hubert Coppenrath lors d’une cérémonie officielle.



23 janvier : Le député souverainiste Moetai Brotherson annonce la transmission aux élus de l’Assemblée nationale de sa proposition de loi visant à rendre inéligibles à vie les élus "corrompus". C'était sa principale promesse durant la campagne des élections législatives. Parallèlement Moetai Brotherson a lancé une pétition en ligne en estimant que son projet de texte pourrait être examiné "début 2019".



25 janvier : La ministre des Outre-mer, Annick Girardin achève une visite officielle de cinq jours en Polynésie française.



27 janvier : L’archipel de la Société et l’ouest des Tuamotu placés pendant trois jours en vigilance météorologique de niveau jaune en raison d’une "forte activité orageuse".



30 janvier : La compagnie aérienne française French Blue change de nom, et devient French Bee. Une décision prise par le groupe Dubreuil en raison d'un litige sur la propriété de la marque avec une compagnie américaine.



31 janvier : ​La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie étaient les meilleurs endroits pour observer de nuit la super-Lune bleue de sang. Un phénomène qui survient tous les deux ans et demi lorsque se conjuguent une super-Lune et une éclipse lunaire.