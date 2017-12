Janvier 2017 dans le rétro : des fortes pluies et une saisie record de cocaïne

9 janvier : L'Office polynésien de l'habitat a émis un appel d'offres pour rénover les planchers de fare MTR. Pas moins de 600 fare sont concernés. Des malfaçons notamment dans le traitement anti-termite des planchers ont été relevées.



13 janvier : Après sa nomination au poste de ministre du Tourisme, Nicole Bouteau laisse sa place de représentante à l'Assemblée à Jules Ienfa, ancien ministre de la Santé sous le gouvernement de Gaston Tong Sang.





19 janvier : Le groupe All in one annonce qu'il s’envolera fin mars pour la France. Il est inscrit au concours "Hip hop international". La sélection se déroule en plusieurs phases. La première consiste en deux soirées de concours à Orléans pour le Nord et à Marseille pour le Sud.



L'Etat a modifié le processus d'indemnisation des victimes des essais nucléaires en intégrant un amendement au projet de loi sur l'égalité réelle.



24 janvier : Le conseil d'administration de la Banque Socredo a décidé à l’unanimité de nommer, Matahi Brothers, directeur général, en remplacement de James Estall.



Une jeune maman a perdu le contrôle de sa voiture et basculé dans un ravin sur la piste qui mène de Hakahau à Hohoi, à Ua Pou. Elle était accompagnée de sa fille de huit ans et de son nouveau-né. Lors de l'accident, la fillette a été propulsée hors du véhicule pendant la chute. Grièvement blessée, la petite fille est décédée sur place.

26 janvier : L’association 193 annonce la création d'une Cellule d’accompagnement et de réparation des victimes liées aux essais nucléaires (Carven) chargée de faciliter, à travers la Polynésie, la constitution de dossiers de demandes d'indemnisation sous l'égide de la loi Morin.





27 janvier : Le colonel Caudrelier, commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, a tiré la sonnette d'alarme en évoquant "le danger de la corruption" qui outre les élus, "affecte déjà des acteurs socio-économiques très divers, qui contribuent souvent passivement, parfois activement, à la captation puis à la dissolution de l'argent sale dans l'économie".

Un racheteur d'or de Papeete est écroué pour recel de vols de bijoux en bande organisée.