Jamel Debbouze sur la scène de To’ata le 2 mars

Toujours aussi affûté et aérien , il vise juste et porte son regard indispensable sur la société française. Entre vie personnelle et sujets d’actualité, il nous raconte son rapport au public, nous parle de l’éducation de ses enfants qu’il ne peut s’empêcher de comparer à la sienne. Il démonte les jeux de pouvoirs, nous parle de la peur ou encore du racisme décomplexé. De son père à Donald Trump, de ses enfants à la psychologue scolaire en passant par le Marrakech du rire, tous les sujets y passent avec toujours ce ton et cette impertinence qui le rendent unique et drôlissime Si vous voulez rire, c’est Maintenant ou Jamel !