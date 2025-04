Jamel Debbouze de retour à Tahiti avec le Jamel Comedy Club

Tahiti, le 18 avril 2025 - De retour à Tahiti pour la quatrième fois, Jamel Debbouze présentera le 26 avril un spectacle collectif avec cinq humoristes du Jamel Comedy Club. Une soirée inédite à To’ata placée sous le signe du stand-up.



Pour la quatrième fois – un record sur la scène de To’ata –, Jamel Debbouze foulera le sol polynésien, le vendredi 26 avril. Après trois spectacles joués à guichets fermés en 2004, 2005 et 2019, l’humoriste revient, non plus seul en scène, mais accompagné de cinq jeunes talents du Jamel Comedy Club.



Cette tournée marque un tournant : Debbouze ne vient plus en solo, mais en meneur de troupe. Redouane Harjane, Ilyes Mela, Basil, Antek et Nash – déjà aperçu au fenua en 2023 – partageront l’affiche de cette soirée humoristique au casting donc quasi inédit en Polynésie.



D’autant que l’artiste français ne se contentera pas d’un rôle de producteur ou de maître de cérémonie : « Je serai un membre actif, au début, au milieu, et pas mal à la fin (du spectacle, ndlr) », a-t-il déclaré vendredi matin lors d’une conférence de presse. Et de préciser, dans une métaphore footballistique : « Je suis un peu entraîneur-joueur. Je fais la feuille de match et je prends le numéro 10. Mais c’est vraiment un spectacle à part entière qu’on fait tous ensemble. »



Une tournée qui « cartonne » et une scène qu’il connaît bien



La troupe arrive directement des Zénith de métropole, où le spectacle a « cartonné », selon les mots de l’humoriste. Si les précédentes éditions du Jamel Comedy Club - véritable vivier de l’humour français qui a révélé, entre autres, Fabrice Éboué, Blanche Gardin ou encore Alban Ivanov – se jouaient sans sa présence sur scène, l’artiste a cette fois choisi de remonter lui-même au front.



Pourquoi ? « Cette nouvelle génération est tellement incroyable que j’avais vraiment envie de partager la scène avec eux », confie-t-il, tout en rappelant qu’il s’agit avant tout de « faire découvrir ces artistes », qu’il considère comme « les futurs grands » de la scène comique française.



Une soirée ouverte à la scène locale



La première partie de la soirée fera la part belle au talent polynésien. L’école de danse All-in-One, médaillée de bronze lors du Hip Hop International 2022, ouvrira le bal avec une chorégraphie inédite, créée spécialement pour l’événement. Suivra une prestation stand-up assurée par Christopher Prenat, comédien et artiste.



Un lien particulier avec le fenua



Le retour de Jamel Debbouze en Polynésie n’a rien d’anodin. L’artiste évoque un lien fort avec le public local : « La Polynésie, c’est particulier. À chaque fois, je repars d’ici avec un sentiment quasi familial. Les gens sont ouverts, ils ont envie de rire. Il y a une vraie communion. On ne joue pas de la même manière à Papeete qu’à Reims ou à Metz. »



L’humoriste promet quelques clins d’œil à l’actualité locale, en assurant que lui son équipe vont « s’imprégner de tout » avant son arrivée. Il en a profité pour adresser une invitation personnelle au président du Pays, Moetai Brotherson, à venir assister au spectacle.